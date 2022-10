Padres del año: olvidan recoger a su hija de la primaria en Jalisco, hasta la noche

Comparte esta Noticia

Imagen ilustrativa

Zapopan, Jalisco.- Una pequeña de 8 años pasó horas esperando que fueran por ella a la primaria, porque sus padres olvidaron ir por ella, esto el jueves 7 de octubre, en la colonia Jocotán.

La menor salió a las 18:30 horas sin embargo, nadie acudió por ella, por lo que fue resguardada por la directora de la escuela, quien llamó a la Policía Municipal de Zapopan, los elementos acudieron a las 20:40 horas.

Fue hasta las 21:00 horas que arribó la madre de la pequeña, que según dijo olvidó pasar por la niña y cuando iba en camino, las lluvias hicieron que el transporte público tardara más.

“He estado muy estresada estos días y por eso cuando me puse a limpiar, vi la novela y se me fue el tiempo. No fue a propósito olvidar a mi hija, nunca me había pasado”, declaró Lidia N.

La Policía le devolvió a la menor después de una infracción de 600 pesos.

El padre no se enteró de la situación hasta la media noche, debido a que se encontraba tomando en una cantina.

Se reservaron la identidad de la escuela y la menor por protección de sus datos personales.