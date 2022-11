Pilotos de la F1 se quejan de los “nacos fifis mexicanos”: no los dejaban de acosar (VIDEO)

Comparte esta Noticia

Pilotos de la Fórmula 1 que participaron en el Gran Premio de México se quejaron del acoso de los mexicanos “fifi”, debido a que rompieron su concentración y algunos hasta pasaron momentos incómodos con los aficionados.

Todo surgió a raíz de un formato F1 Experiencies, el cual se ofertó por un costo de hasta 100 mil pesos que incluía la oportunidad de tener acceso a los pilotos. Pero lo que debió de ser una convivencia sana terminó en hostigamiento, pues no dejaron en ningún momento en paz a los protagonistas.

Un video se viralizó en el que se observa a un grupo de fanáticos persiguiendo a Carlos Sainz Jr mientras trotaba dentro del Hermanos Rodríguez. En ningún momento dejaron que el piloto tuviera su momento de tranquilidad antes de la carrera.

“Es vergonzosa esta situación. Pedimos mayor seguridad y control en las instalaciones, pero nos respondieron que ellos tenían pases VIP, como si el haber pagado 100 mil pesos les diera permiso de hacer lo que quieran, interrumpiendo la carrera”, declaró Carlos Sainz.

“Me encanta tener a los aficionados a mi alrededor y animándonos. Supongo que al ser latinos tenemos una especie de relación especial con el público. Solo les pido que mantengan la calma, que estamos en un paddock, que no empujen o no griten demasiado”, dijo el piloto español.

Pierre Gasly, piloto francés de AlphaTauri, apuntó que siempre intentan atender a los fans, pero que ellos deben entender que los pilotos están realizando un trabajo y deben aprovechar su tiempo. Destacó que encontró su mochila abierta. “Este fin de semana no me he atrevido a salir del ‘hospitality’ porque si lo haces te acosan. Ayer llegué aquí con la mochila abierta en la que llevaba el pasaporte y ni me había dado cuenta. Es estupendo que haya fans, pero tal vez haya que encontrar la manera de que entiendan donde están los límites y cuando deben darnos un poco más de espacio”.

Daniel Ricciardo, por su parte, dijo que los fans ni siquiera decían por favor ni gracias. Tomaban la foto a las prisas y se iban.

“Me encanta tener aficionados aquí, especialmente cuando son niños. Pero la gente que es más mayor no está teniendo respeto por nuestro espacio personal. Deberían sentirse afortunados de estar en el paddock tan cerca de nosotros. Para nosotros es más fácil ir por la puerta de atrás y no firmar nada, pero es algo que queremos hacer, igual que poder caminar por el paddock. Es necesario que la gente respete y sepan donde están los límites”, dijo Lando Norris, británico de McLaren. El consentido Checo Pérez invitó a los fans a mantener el orden para que todos pudieran disfrutar de “una buena fiesta”, según contó a Motorsport.

