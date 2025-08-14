Playa del Carmen recibe ocho Distintivos Blue Flag; ya es el destino turístico con más playas públicas en Q. Roo

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La Fundación para la Educación Ambiental (FEE) entregó a la presidenta municipal Estefanía Mercado ocho distintivos y ocho banderas Blue Flag, que certifican la calidad del agua, la gestión ambiental, la seguridad y los servicios en las playas del destino para la temporada 2025–2026.

En la playa Punta Esmeralda, donde tuvo lugar la ceremonia de entrega de la certificación A+ y A de “limpio y muy limpio” e izamiento de la bandera Blue Flag, la alcaldesa destacó: “Esta calificación confirma que nuestras costas no solo son hermosas por naturaleza, sino que están cuidadas y protegidas para el disfrute de la comunidad y visitantes”.

Además de Punta Esmeralda, recibieron la certificación las playas Montecarlo, Pelícanos, Petrel Norte, 72, 88, Cisne y Xcalacoco.

La presidenta municipal subrayó que este reconocimiento coloca a Playa del Carmen como referente en Quintana Roo y en todo México, resaltando que el municipio cuenta con 20 accesos a playas públicas, la mayor cifra en el estado, lo que refleja un compromiso con la inclusión y la apertura de sus espacios naturales a toda la comunidad.

Estefanía Mercado agradeció el esfuerzo del equipo encargado del cuidado de los arenales, incluyendo a la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Samantha Álvarez, así como a Irving Rafael Lili Madrigal, director de la Zofemat, quienes, junto con todo el personal, trabajan diariamente para mantener los estándares que permiten presumir las playas con orgullo.

“Ustedes son los guardianes de este tesoro natural. Sigamos trabajando unidos para que cada bandera en nuestras playas sea un recordatorio de que estamos haciendo las cosas bien. Playa del Carmen no solo es un paraíso, sino un ejemplo de responsabilidad, sostenibilidad y amor por nuestra tierra y nuestro mar”, concluyó.

En su intervención, Joaquín Díaz, director ejecutivo de la FEE, reconoció el interés personal de la presidenta municipal por mantener las playas como el principal activo ambiental del municipio, reiterando que estos ocho distintivos se han mantenido desde la temporada 2017–2018 y se refrendan año con año bajo un riguroso proceso.

Asimismo, destacó que la certificación se sustenta en acciones como jornadas de limpieza de fondo marino, que fomentan la reflexión sobre los hábitos de consumo y la adecuada disposición de residuos.

Con este nuevo refrendo, Playa del Carmen no solo consolida su liderazgo en sustentabilidad costera, sino que proyecta una imagen de destino de clase mundial comprometido con el medio ambiente y la inclusión, al ser el municipio con más accesos a playas públicas en Quintana Roo.

Durante el evento, Irving Rafael Lili Madrigal, director de la Zofemat, subrayó que el distintivo Blue Flag es un recordatorio permanente de la responsabilidad compartida entre autoridades y comunidad para cuidar las playas del destino.

Al evento asistieron Eduardo Asencio, presidente honorario del DIF municipal; el regidor Fernando Muñoz Calero; la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Samantha Álvarez, y el oficial mayor Guillermo Brahms, entre otros invitados.