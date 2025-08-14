Confirma García Harfuch que dron de EU sobrevuela México en apoyo a investigaciones locales

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un dron estadunidense sobrevoló este miércoles una zona central de México en apoyo a investigaciones que realizan autoridades locales, confirmó el gobierno mexicano.

Desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero, se han registrado sobrevuelos con drones en el espacio aéreo mexicano.

El de este miércoles se da una semana después de que medios estadunidenses reportaran que Trump había ordenado en privado al ejército combatir cárteles narcotraficantes latinoamericanos, algunos de ellos designados en febrero como organizaciones terroristas.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, aseguró en rueda de prensa que la aeronave no tripulada sobrevoló el municipio de Tejupilco, en el Estado de México, donde fuerzas gubernamentales intensifican sus operaciones contra bandas de extorsionistas.

Estos drones “vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano (…) específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país”, dijo Harfuch al ser consultado sobre el avistamiento de este miércoles.

El funcionario negó que la aeronave fuera de tipo militar, como publicaron usuarios de redes sociales.

“No es un dron militar (…) No hay ningún avión militar que vuele en nuestro país de esa manera”, subrayó Harfuch.

En medio de las tensiones con el presidente Trump, quien amenaza con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que no aceptaría la participación de fuerzas militares estadunidenses en territorio mexicano.

Fuente: Excélsior