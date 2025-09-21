Polo de Desarrollo para el Bienestar en Chetumal tardará más de dos años en consolidarse

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sede) de Quintana Roo trabajará durante los próximos dos años en sentar las bases técnicas para el Polo del Desarrollo para el Bienestar ubicado en la capital del Estado.

La dependencia informó que, junto con la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se sostuvo una reunión de trabajo con Lizzeth Pacheco Barrera, titular del Sector de Promoción y Apoyo a Nuevas Ideas de la Secretaría de Economía, en la que se revisaron opciones para fomentar la inversión nacional y extranjera, generar empleos, fortalecer cadenas de valor y promover el desarrollo económico y social del estado, con especial atención a las Mipymes y a la sustitución de importaciones.

La Sede señaló que ya existen empresas interesadas en conocer el proyecto, por lo que se están enviando cartas de invitación para que visiten Chetumal y se les muestre la infraestructura disponible, como el recinto, el aeropuerto y la cercanía de la aduana, factores que hacen atractivo al polo.

A partir de octubre se prevé recibir a los primeros interesados, principalmente de los sectores textil, agroindustrial y de bodegas. El proyecto es de largo plazo y requiere bases técnicas sólidas que garanticen certeza a los inversionistas, explicó la dependencia, al detallar que ya se han recibido cartas de intención, además de manifestaciones espontáneas de interés.

De acuerdo con la Secretaría, en los próximos dos años se deberán dejar sentadas las condiciones para que la siguiente administración dé continuidad al proyecto, que contempla la generación de alrededor de 15 mil empleos directos e indirectos.

Este polo forma parte de la estrategia de diversificación económica en el sur de Quintana Roo. Aunque la construcción de infraestructura como bodegas lleva tiempo, se cuenta con la ventaja de tener al lado un recinto fiscal especializado con urbanización lista, lo que acelera el desarrollo.