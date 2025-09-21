Playa del Carmen refuerza la lucha contra el delito con detenciones y aseguramientos históricos

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen informa que, por instrucción y con el firme respaldo de la Presidenta Municipal Estefanía Mercado, se fortalecieron las acciones de prevención y combate a la delincuencia, alcanzando resultados relevantes entre el 1 de agosto y el 19 de septiembre del presente año.

Durante este periodo se realizaron 257 puestas a disposición, entre las cuales se detuvieron a personas en diversos delitos contra la salud, violencia familiar, robo de vehículo, robo a comercio, daños, delitos sexuales y por hechos de tránsito.

A estas acciones se suma la detención de 1,533 personas por faltas administrativas, derivadas de operativos de vigilancia en colonias y zonas turísticas.

En el rubro de aseguramientos, se retiraron de circulación más de 174 kilogramos de posibles narcóticos, entre marihuana, cristal, crack, cocaína, éxtasis, LSD y metanfetaminas, además de paquetes detectados con apoyo de la Unidad Canina K9.

También se aseguraron 25 vehículos compactos, 21 motocicletas, 2 mototaxis, 2 bicicletas, 28 teléfonos celulares, 1 arma larga, 1 arma corta, cargadores, cartuchos útiles y armas punzocortantes.

De igual forma, se logró la localización de 30 personas reportadas en alertas ALBA, AMBER, AZUL y C5, mientras que 42 personas fueron vinculadas a proceso por diferentes delitos, fortaleciendo la certeza jurídica y el acceso a la justicia.

Estos resultados son producto del esfuerzo coordinado de la corporación, el respaldo ciudadano y el liderazgo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, reafirmando el compromiso de mantener el orden, la paz y la seguridad en la ciudad.