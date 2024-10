Presentan su renuncia dos ministros de la Suprema Corte

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes 29 de octubre se dio a conocer la renuncia de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya decisión les permite acceder a las prestaciones para su retiro, estipuladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Los ministros que presentaron su renuncia son: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El primero en solicitar la renuncia fue el juzgador Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En un documento enviado a la Cámara de Senadores, Gutiérrez Ortiz Mena señala que “he decidido presentar mi renuncia (…) Es necesario subrayar que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma”.

Señaló que “el único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre”.

Horas después, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó también su renuncia al cargo para el que fue designado por un periodo de 15 años, plazo que culminaba el 9 de febrero de 2026.

En una carta, dirigida a la Mesa Directiva del Senado, el ministro señaló que declina participar en el proceso electoral para designar a los ministros de la Corte, que se realizará en 2025.

Pardo Rebolledo condenó los “insultos e infundios” de los que dijo ha sido objeto como integrante de la corte y sostuvo que la Carrera Judicial es relevante para la impartición de justicia.

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre señala que “las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño”.

Cabe destacar que el próximo 31 de octubre se llevará a cabo la instalación de los comités de evaluación y el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para quienes busquen participar en el proceso extraordinario de elecciones del Poder Judicial el 1 de junio de 2025.

Fuente: N+