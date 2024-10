¿Quién se chupa el dedo por cochino en esta historia criminal?

Comparte esta Noticia

Signos

Si Rocha Moya no es un narcoGobernador y no tienen sobrada evidencia de eso Claudia, Harfuch, la DEA, Trevilla y Morales Ángeles, por lo pronto (que el anciano Gertz no sabe ni de sí mismo), entonces tiene en su pasaporte el sello de la ‘Migra’ ‘americana’ que no ha querido enseñar -ni él ni nadie de quienes deberían hacerlo en su lugar- y que comprueba que estuvo en Estados Unidos el día en que se llevaron de Culiacán al Mayo y que desaparecieron a su jefe de seguridad -del Mayo- y agente, entonces, de la Fiscalía sinaloense, y en que mataron al Diputado Cuén, el peor enemigo de Rocha; y entonces, asimismo, los que no creen en su inocencia, la del presunto narcoGobernador, se chupan el dedo por cochinos, diría Pepe Galán, y no, de ningún modo, por pdjos.

SM