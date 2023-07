Profeco determina que esta marca de croquetas podría dañar la salud de tu mascota

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Existe una gran cantidad de croquetas para perro adulto que puedes encontrar en el mercado, muchas de ellas tienen empaques en donde prometen una gran cantidad de cosas y entre ellas está el nutrir a tu mascota con los mejores ingredientes, pero la realidad es que muchas de estas croquetas, lejos de beneficiar la salud de los lomitos, la dañan ya que los compuestos tienen una mala calidad y aunque sea baratas no es recomendable que las consuman.

Para saber cuáles de estas marcas son dañinas para la salud de los perros, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su Revista del Consumidor del mes de julio (da clic AQUÍ para conocerla) analizó 46 marcas de croquetas en donde concluyó que existe una marca en particular que a pesar de tener un precio muy bajo, es bastante dañina para los perros ya que no les aporta gran cantidad de nutrientes y sólo les quita el hambre.

De acuerdo con la información proporcionada por la Revista del Consumidor, las croquetas están fabricadas con carbohidratos que son la fuente de energía para muchos tejidos y necesarios para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central; fibra que es necesaria para el funcionamiento normal de la salud del tracto gastrointestinal; grasas que además de proveer energía, es necesaria en la dieta de los perros como fuente de ácidos grasos esenciales como omega 3 y 6; minerales que son usados para evitar desbalances en la salud de los perros y proteínas y vitaminas que son absorbidas desde el intestino delgado y juegan un papel importante en la salud de los perros.

Es así como dentro del análisis llevado a cabo se determinaron los niveles de humedad, cenizas, fibra, carbohidratos, proteínas, grasas y contenido energético para concluir cuál es el mejor alimento para los lomitos, así mismo, las pruebas fueron realizadas sobre una cantidad del 100gr para así tener un mejor control de los ingredientes que componen las croquetas. De acuerdo con los resultado se pudo determinar que la marca “Ke! Precio” es una de las peores que hay en el mercado ya que a pesar de tener un precio bastante bajo (28 pesos por kilo y 55 pesos por envase) no cumple con las normas de calidad.

Uno de los aspectos que más ha resaltado en este estudio es que la información proporcionada al consumidor por medio de su envase es falsa ya que no cumple con el máximo de fibra declarado, así mismo se encontró que el producto no cumple con las recomendación mínima de proteína, lo que quiere decir que por más que se consuma, no existe una nutrición real para tu perro y ésto podría traer consecuencias para su salud.

Fuente: El Heraldo de México