Profesora Amy Kupps se ofrece para “tener bebés bonitos”.

Comparte esta Noticia

Estados Unidos.- Hay personas que saben sacarle dinero a su belleza. Claro ejemplo de ello es el caso viral de una exprofesora de Estados Unidos que ofrece sus servicios como “incubadora” de bebés.

Fue mediante las redes sociales donde se dio a conocer la historia de Amy Kupps, quien anteriormente se dedicada a enseñar a alumnos de secundaria, que practicamente se ofrece para tener bebés bonitos.

En este sentido, la exdocente de Carolina del Norte, ha dejado en claro que no le interesa el dinero que pueda ganar llevando a los pequeños en su matriz, sino lo que realmente le importa es “hacer del mundo un lugar mejor” trayendo a la Tierra personas atractivas.

“Quiero convertirme en un sustituto y producir bebés bonitos en masa con extraños […] Definitivamente transmitiré mis increíbles ojos, cabello, fuertes rasgos faciales, alto metabolismo e inteligencia”, declaró al medio de comunicación “NudePR”.

La también modelo de OnlyFans, detalló que su producción de bebés se limitará a máximo 25, dejando en claro que más allá del tema financiero, lo que desea es poder darle la oportunidad a las parejas de tener hijos con un buen físico.

“Quiero llevar muchos bebés, pero no más de 25 en total; ese sería mi límite. No estoy segura de cuánto ganaría, pero no se trata del aspecto financiero, solo quiero hacer del mundo un lugar mejor”, enfatizó Kupps.

De acuerdo a sus declaraciones, la antigua profesora de secundaria, quien ya es madre de dos niños, constantemente está recibiendo ofertas de hombres que quieren tener hijos con ella.

Ante la insistencia de muchos varones de que ella tenga a sus hijos, la modelo considera que es una muy buena idea subastarse para cumplir sus deseos, y que de ese modo los bebés, por medio de un embarazo subrogado, puedan nacer con sus rasgos.

Cabe señalar que, en la actualidad, Amy Kupps tiene ingresos de alrededor de 22 mil dólares al mes, es decir, aproximadamente 440 mil pesos mexicanos, ello debido a la venta de contenido explicito en la plataforma de OnlyFans.