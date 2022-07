¿Qué salió mal con la cesárea de Anahí Hernández?

Comparte esta Noticia

Anahí Hernández habría llegado a sus 21 años este domingo, celebrado su cumpleaños junto a sus dos hijas y su esposo.

Sin embargo, familiares de la joven preparan su funeral para darle el último adiós tras la supuesta mala práctica médica que realizaron desde el nacimiento de su segunda hija en medio de una cesárea.

Fue el domingo 19 de junio cuando Anahí dio a luz por cesárea a una bebé que hoy ya se encuentra en manos de su papá, junto con su hermanita, sin embargo, Irving, su pareja, asegura que el procedimiento al que fue sometida su esposa se realizó mal y le provocó la pérdida de su matriz, ovarios, además de daños en los pulmones y riñones a causa de una hemorragia.

“Aún tenía una dilatación de 7 cm, pero según nos dijeron que iban a adelantar el parto por cesárea porque supuestamente el doctor tenia otro compromiso en la ciudad”, declaró.

Tras la cirugía tanto la madre como la pequeña sufrieron complicaciones. Según una enfermera, debido a que la joven no respondió bien a la anestesia, provocando que se moviera y se desgarrara con el instrumental quirúrgico del doctor.

El pasado 29 de junio se publicó que Anahí Continuó su tratamiento médico en el Clínica de Alta Especialidad del ISSSTE donde se llevaron a cabo varios estudios, entre ellos un TAC coronario.

Después de someterse a cinco cirugías y de haber estado inconsciente desde que dio a luz, Anahí perdió la vida.

“Me duele tu partida y pensar que mañana cumplías tus 21 años, tenías toda una vida por delante tantas cosas por hacer, tantos planes que tenías con tus niñas, que injusta es la vida, me quedo con todo lo bueno vivido, siempre te recordare como la niña alegre y loquilla que eras, yo solo quería volver a verte alegre con tus dos niñas ahora ellas tienen un ángel que las cuida desde el cielo”, manifestó Paola Reyna, familiar de la joven.

En Facebook, amigos y familiares de Anahí le dieron el último adiós y exigieron que las autoridades tomen cartas en el asunto para que no vuelva a ocurrir una situación como esta, además de que se haga justicia con el caso de Anahí.

Aunque la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (COCAM) había informado que se pondría en contacto con la familia de la madre costurera, hasta el día de hoy no se han tenido nuevas noticias.

Irving Estrada señaló que hasta la fecha sólo ha mantenido contacto con el Línea Materna de la Delegación del IMSS donde le han dado seguimiento al estado de salud de su bebé, sin embargo, aún se encuentra a la espera de los trámites correspondientes para realizar la denuncia contra el personal del Hospital Rural Nro. 33 de Ramos Arizpe.

El IMSS ya inició una investigación, sin embargo resalta que no aparecen firmados los documentos del ingreso y atención de la joven, por lo que aseguran no saben quien la atendió y por tanto no pueden fincas responsabilidades.

El médico en turno aseguró que nunca vio a Anahí.