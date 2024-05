“Quisieron llevárselo y le dispararon”: AMLO adelanta indagatoria sobre niño asesinado en Tabasco

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este jueves el asesinato del menor de edad, ocurrido el pasado martes en Paraíso, Tabasco, pero también acusó que el caso se está aprovechando electoralmente para “magnificar” la violencia y afectarlo a él políticamente, más cuando el hecho ocurrió en su Estado natal.

El jefe del Ejecutivo garantizó que seguirán las investigaciones del asesinato y se va a castigar a los responsables.

“Es algo que se presentó lamentablemente. Y pues, aunque se enojen, como estamos en temporada electoral, y todo lo que sea para perjudicarme a mí, más que es mi Estado, pues los corruptos están muy enojados, magnifican mucho todo lo relacionado con violencia. Antes callaban como momias y ahora gritan como pregoneros. Entonces, hay que entender eso”, dijo en Palacio Nacional.

El presidente de la República dijo que se está investigando el caso y aprovechó para desmentir versiones que apuntan que Emiliano “N, de 12 años, fue asesinado al evitar el secuestro de su mamá.

“Eso no es cierto. Su abuelita habló, pero no tiene que ver con el supuesto secuestro de la madre… Básicamente fue a él, salió de la casa -esa es la información que tenemos- con tres personas que estaban en un cargo, creo que quisieron llevárselo a él y salió uno de ellos del carro y le dispararon, pero no sólo es lo del secuestro porque ayer se habló mucho de eso sin ninguna prueba”, declaró.

Fuente: El Heraldo de México