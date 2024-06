Rechaza AMLO que Unidad de Inteligencia Financiera investigue a periodistas

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) esté investigando a periodistas incómodos, como afirmó Carlos Loret de Mola, y aseguró que en su gobierno hay libertad de expresión y no se reprime a nadie.

“Leí algo que dijo que va estar preparado. Que no se prepare de nada, nosotros no somos represores, nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación. Que no nos quieran usar a nosotros para tratar de esconder, ocultar su rotundo fracaso como periodista al servicio de la corrupción”, reprochó.

El conductor del portal digital Latinus, Carlos Loret de Mola, sostuvo en una entrevista que se iba a preparar “para lo peor”, pues el presidente comenzó una “venganza” en su contra y en contra de su esposa Berenice Yaber, así como en contra de Víctor Trujillo, quien colabora con él.

Loret subrayó que el mandatario desde febrero pasado inició una “pesquisa” en su contra a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ante esto, el presidente recalcó que no existe ninguna solicitud de investigación a la UIF y que nunca ha denunciado a ningún periodista, y en particular señaló que no se investiga a Loret y a Trujillo.

Fuente: El Sol de México