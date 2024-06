Despide el presidente Bukele a 300 empleados por promover “agendas” no alineadas

Comparte esta Noticia

EL SALVADOR.- El presidente de El Salvador Nayib Bukele anunció a través de su cuenta de X que el recién nombrado Ministro de Cultura, Raúl Castillo, ha iniciado la destitución de más de 300 empleados del Ministerio. Según el mandatario, estos empleados promovían agendas que no están alineadas con la visión del actual gobierno.

La decisión, descrita por Bukele como “medicina amarga”, es parte de una serie de movimientos similares que han caracterizado su administración. El término “medicina amarga” ha sido utilizado por el presidente en múltiples ocasiones para describir sus políticas de reforma gubernamental y medidas de seguridad, que han sido tanto aplaudidas por mejorar la seguridad y la eficiencia del gobierno como criticadas por suprimir el diálogo y limitar las libertades civiles.

La gente “eligió un camino y ese camino vamos a tomar”, afirmó Bukele, indicando que las destituciones son en respuesta al mandato electoral que recibió.

La decisión de despedir a más de 300 empleados del Ministerio de Cultura por promover agendas que no alinean con la visión del gobierno no especifican directamente que esté en contra de la agenda LGBT+. Sin embargo, la expresión “agendas que no son compatibles con la visión de este Gobierno” es una referencia a políticas inclusivas, dependiendo de la ideología y políticas previamente expresadas por el gobierno.

Fuente: Excélsior