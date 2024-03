Recorre Roberto Palazuelos la colonias Tres Reyes y Lombardo Toledano de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El contacto ciudadano se esta convirtiendo en una constante de la campaña de Roberto Palazuelos, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) rumbo al Senado de la República, con largos recorridos a pie y sol a plomo.

En esta ocasión, Roberto Palazuelos recorrió durante más de tres horas las colonias Tres Reyes y Lombardo Toledano, dos de las colonias más alejadas y, por ende, más olvidadas de Cancún.

Ahí, vecinos y comerciantes le expresaron que la situación es por demás critica, pues no cuentan con atención médica gratuita, tienen que pagar doctor particular o acudir a algún consultorio de similares, ya que el Centro de Salud carece de medicamentos. Además, no hay alumbrado público y es peligroso caminar por las noches, carecen de lo fundamental. Esa es la realidad que permea las periferias de Cancún.

Ante esto, el candidato a senador por Movimiento Ciudadano manifestó que él, al igual que todos ellos, está cansado de los políticos que mienten, que engañan, que sólo se enriquecen, que prometen, que solo roban, que no hacen nada por la gente; manifestó que es necesario cambiar la clase política de hoy en día.

Aseguró que desde el Senado propondrá e impulsará una ambiciosa Ley General de Salud, en la cual se garantice la atención medica inmediata y gratuita a los niños y niñas menores de 8 años en todas las instituciones de salud del sector público, ya que estos están garantizados y previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes