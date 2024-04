Reitera AMLO que Fondo de Pensiones para el Bienestar no es para robarse Afores

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó gran parte de su conferencia de prensa mañanera a explicar la reforma legal que impulsa su gobierno para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que aseguró, es para beneficiar a millones de trabajadores y no para robarse, expropiar o confiscar las cuentas de Afores.

“Nada de eso, al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores, nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores, así de claro, los que roban son otros, no están aquí, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos, no somos iguales”, señaló.

El Presidente de la República destacó que la clave de todo es que no prescribe el derecho de ninguna persona o sus beneficiarios a reclamar su ahorro para el retiro, que cuando se encuentran inactivas, debe cuidar el seguro social y no las afores, según la ley actual.

Confió en que después de que esta reforma se apruebe en el Congreso de la Unión, el Fondo de Pensiones para el Bienestar se pueda crear el día primero de mayo, Día del Trabajo, como una reivindicación a la clase trabajadora de México.

Previamente, el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, detalló que el Fondo de Pensiones para el Bienestar se alimentará de incautaciones; del proceso de liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); 25 por ciento de utilidades netas del AIFA, los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque, además del Tren Maya, Aduanas, Islas Marías, Tren Interoceánico, adeudos de entes públicos ante el SAT y el ISSSTE, así como las cuentas no reclamadas de la Afores.

Fuente: Excélsior