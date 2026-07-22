Reportan bajo registro de CURP biométrica en Quintana Roo

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CHETUMAL.- A un año de la implementación del programa de registro para la CURP biométrica, Quintana Roo presenta un avance reducido, con poco más de 14 mil personas inscritas, lo que representa apenas el 0.7 por ciento de la población estatal.

La directora del Registro Civil, Lizbeth Jiménez, informó que hasta el momento se han realizado 14 mil 411 registros, debido a que el trámite continúa siendo voluntario y aún no se ha iniciado la expedición oficial del nuevo documento.

Explicó que el programa comenzó como una prueba piloto y se desarrolla de manera gradual, por lo que la participación ciudadana ha sido limitada.

El registro consiste en incorporar datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP), entre ellos huellas dactilares, reconocimiento del iris y firma digital. Una vez concluido el proceso, los solicitantes reciben un acuse electrónico y posteriormente podrán obtener la versión oficial del documento cuando sea emitida.

Actualmente, Quintana Roo cuenta con seis módulos fijos para realizar el trámite: tres en Othón P. Blanco, dos en Benito Juárez y uno en Playa del Carmen, además de una unidad móvil que recorre comunidades para acercar el servicio a la población.

La funcionaria indicó que el gobierno estatal se encuentra en proceso de adquirir más equipos, con la finalidad de ampliar la cobertura y agilizar la atención en los módulos antes de que concluya el año.

De acuerdo con cifras oficiales, Quintana Roo tiene una población cercana a 1.86 millones de habitantes, por lo que el número de personas registradas hasta ahora representa una proporción mínima respecto al total de residentes.

Con información de La Pancarta Q. Roo