Tribunal inglés determina “abuso” de Salinas Pliego por espiar a abogado de empresario ucraniano

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LONDRES.- Un tribunal de apelaciones del Reino Unido determinó que la contratación de una empresa de inteligencia para grabar de forma encubierta a un abogado vinculado al litigio entre el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego y el ucraniano Vladimir Sklarov constituyó un abuso del procedimiento judicial.

La resolución se dio dentro del proceso civil que Salinas Pliego mantiene contra Sklarov, a quien acusa de un presunto fraude relacionado con un préstamo respaldado por acciones de Grupo Elektra, cuyo monto ascendería a cientos de millones de dólares.

De acuerdo con el fallo, la obtención de información mediante una grabación secreta realizada por agentes de la firma Black Cube a un abogado de la contraparte representó una conducta incompatible con la administración de justicia.

Los magistrados señalaron que intentar obtener información privilegiada mediante engaños para utilizarla posteriormente en el juicio constituyó un abuso procesal. Aunque calificaron la actuación como una grave afectación al proceso judicial, evitaron pronunciarse sobre una posible responsabilidad penal.

Pese a esta resolución, la corte determinó que la demanda presentada por Salinas Pliego podrá continuar hasta su etapa de juicio.

El litigio tiene su origen en un financiamiento garantizado con acciones de Grupo Elektra. La parte demandante sostiene que Vladimir Sklarov vendió de manera irregular esos títulos y obtuvo beneficios indebidos, acusaciones que el empresario ucraniano ha rechazado.

Sklarov fue detenido en Estados Unidos a principios de este año y enfrenta un proceso penal por presunto fraude.

Tras conocerse la resolución, representantes de Ricardo Salinas Pliego sostuvieron que las pruebas fueron obtenidas conforme a la ley. En tanto, Black Cube afirmó que sus actuaciones se realizaron dentro del marco legal y que el tribunal no concluyó lo contrario.

El caso representa un nuevo episodio en la disputa legal internacional entre ambas partes, que se desarrolla de forma paralela en distintas jurisdicciones por el conflicto derivado del préstamo respaldado con acciones de Grupo Elektra.