Ricardo Monreal y Adán Augusto hacen las paces tras descalificaciones mutuas de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la disputa entre el senador Adán Augusto López con el diputado Ricardo Monreal Ávila, a quien acusó de actos de corrupción durante su mandato en la Junta de Coordinación Política en el Senado, los legisladores decidieron dejar de lado sus diferencias por la unidad que requiere el país, y reiterar su “amistad y respeto”.

Abrazados y sonrientes, es como aparecen en una imagen compartida por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Monreal Ávila, en sus redes sociales, en donde el legislador proyecta haber perdonado los señalamientos que Augusto López hizo en su contra, y que pusieron en riesgo la relación entre ellos, y al interior del partido guinda.

“El momento que vive México requiere de unidad nacional, y la agenda legislativa próxima debe incluir las prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para beneficio de la población. De eso hablamos el senador, Adán Augusto y yo, reiterando amistad y respeto”, señala en la imagen.

El pasado 13 de diciembre, el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, señaló que durante el lapso de tiempo que Monreal Ávila presidió la Junta de Coordinación Política en el Senado, se realizó una administración indebida con archivos que se presentaban de manera irregular por 60 mdp, y contratos de instalación de elevadores por 90 millones de pesos, por lo que el Coordinador de Morena en San Lázaro exigió al senador que demostrara su culpabilidad, de lo contrario, se disculpara.

“Cuando una gente amenaza con denunciar, tiene que terminar la denuncia, y tiene que concluirla para que no quede mal frente a la población y el que está denunciado, debe exigir que se presente la denuncia, porque si son acusaciones falsas o endebles, queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar el prestigio de una persona”, dijo Monreal Ávila en aquella ocasión.

Otro de los señalamientos que hizo Adán Augusto, fue acerca del supuesto recorte que se realizó desde la Cámara de Diputados al presupuesto destinado al Senado de la República para el Ejercicio Fiscal 2025, a lo que Monreal Ávila aseveró: “Hoy, desde la tranquilidad de mi hogar, que era de las pocas tardes que me dedicaba a mi familia y a leer, tengo que aclarar lo siguiente: los infundios que hoy se expresaron en la tribuna de la Cámara de Senadores. Primero: no hubo recorte alguno en el Senado de la República, se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo, incluso, sobre este aumento estaba enterado el senador Adán Augusto, quien hace dos días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más, y se aprobaron 150 millones de pesos más, el 3% de su presupuesto”.

