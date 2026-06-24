Roberto Borge impulsa nuevo recurso para acelerar su salida de prisión

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EDOMEX.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, promovió un segundo recurso de conflicto de interés dentro del proceso judicial relacionado con su situación jurídica, lo que ha derivado en nuevos retrasos para resolver su solicitud de libertad condicional y prisión domiciliaria.

El Tribunal de Apelación del Poder Judicial Federal con sede en Nezahualcóyotl admitió a trámite el impedimento presentado por juzgadores que se declararon imposibilitados para conocer el asunto, argumentando posibles conflictos de interés.

De acuerdo con el acuerdo judicial, aunque la defensa de Borge solicitó que el recurso fuera atendido con carácter urgente debido a que las resoluciones pendientes podrían influir en su situación de libertad, el tribunal recordó que la legislación establece mecanismos para atender asuntos urgentes mientras se resuelven los impedimentos planteados por los jueces.

Este nuevo recurso se suma a una solicitud similar presentada por el exmandatario en mayo pasado dentro del mismo expediente, con la que busca avanzar en el proceso para obtener los beneficios previstos en el sistema penal acusatorio.

Actualmente, Roberto Borge permanece recluido pese a haber sido absuelto del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, continúa sujeto a proceso por lavado de dinero relacionado con la venta irregular de 22 predios propiedad del estado durante su administración.

Según las investigaciones, dichas operaciones habrían ocasionado un daño patrimonial superior a los 900 millones de pesos al erario de Quintana Roo.

Mientras no se resuelvan los recursos e impedimentos pendientes, la situación jurídica del exgobernador continuará bajo revisión de las instancias judiciales federales correspondientes.