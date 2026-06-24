Detienen desmonte en Playacar tras presión de ambientalistas y vecinos

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PLAYA DEL CARMEN.- Trabajos de remoción de vegetación en Playacar, una de las zonas con mayor valor ecológico de Playa del Carmen, fueron suspendidos luego de que organizaciones ambientalistas y ciudadanos solicitaran la intervención de las autoridades para revisar las actividades realizadas en el lugar.

Colectivos defensores del medio ambiente advirtieron que las labores representaban un posible riesgo para la biodiversidad de la zona y señalaron que cualquier intervención en este tipo de ecosistemas debe cumplir con la normatividad ambiental vigente y contar con los permisos correspondientes.

La preocupación se centra en que Playacar forma parte de un corredor natural que alberga diversas especies de flora y fauna propias de la selva maya. Especialistas y organizaciones han insistido en que los proyectos de desarrollo deben contemplar medidas de protección y mitigación ambiental, así como mecanismos de supervisión permanente.

De acuerdo con ambientalistas, la pérdida de cobertura vegetal puede afectar directamente los hábitats de distintas especies, por lo que destacaron la importancia de la vigilancia ciudadana para detectar y denunciar actividades que pudieran generar impactos ambientales.

El caso reavivó el debate sobre el equilibrio entre el crecimiento urbano y turístico de Quintana Roo y la conservación de los ecosistemas naturales, particularmente en zonas consideradas vulnerables por su riqueza biológica.

Mientras continúan las revisiones sobre la legalidad de los trabajos realizados antes de la suspensión, vecinos, especialistas y colectivos ambientales mantienen el seguimiento del caso y han solicitado transparencia en las investigaciones y en la eventual autorización de proyectos dentro de esta área.