Sarahí, desaparecida hace 3 meses, fue hallada muerta en una casa de Apodaca; pareja la habría asesinado

MONTERREY.- Sarahí Guadalupe Silva Rodríguez fue reportada como desaparecida desde el pasado 5 de febrero, cuando fue vista por última vez en la colonia Quinta Colonial en el municipio de Apodaca, en Nuevo León. Lucía Guadalupe, la madre de la joven de 21 años de edad, dijo que al no poder localizar ni saber nada de su hija, sospecharon principalmente de su pareja sentimental con la que tuvo un hijo, ya que la maltrataba, en un posible nuevo caso de feminicidio.

“Siempre la ha maltratado tengo evidencias, el 5 de diciembre se la quitamos, me habló una vecina que la ayudaba mucho…”, indicó la angustiada mamá quien aseguró que gracias a los vecinos donde vivía su hija, fue como se enteró que Sarahí Guadalupe estaba dentro de la casa, pero ya sin vida, indicó en una entrevista para un medio local.

Joel “N” es el nombre de la pareja sentimental de Sarahí Guadalupe, quien día anteriores fue visto en compañía de otro hombre mientras cargaban un bulto tapado con una tela o bolsa de color azul, que se presume, se trataba del cuerpo de la joven madre de 21 años. El pasado sábado por la noche, Lucía Guadalupe acudió hasta una casa ubicada en la colonia Los Soles del mismo municipio.

Una vez que la madre de Sarahí Guadalupe logró ingresar a la vivienda para descartar que en verdad su hija estuviera ahí, vio su cuerpo envuelto en una cobija en el patio. Estaba dentro de la casa de la supuesta amante de Joel. Al respecto, Dádiva Rodríguez, hermana de Sarahí, afirmó que de haber llegado más tarde a dicha casa, quizás jamás la hubieran hallado ya que seguramente estaría enterrada en dicho patio.

“Si él la sacó de ahí para el otro domicilio donde encontraron a mi hermana si no viéramos llegado a tiempo él la hubiera enterrado en el patio de la amante cómplice de él. No sé porque se hacía p**** que no sabía nada de ella”.

El cuerpo de Sarahí Guadalupe fue localizado en el interior de la vivienda ubicada en la calle Pedro Coronel en el número 307 en la colonia Los Soles. La dueña de la casa accedió a abrir la puerta a Lucía Guadalupe que iba acompañada por un grupo de vecinos que la apoyaron para localizar a su hija.

Durante la visita al domicilio donde encontraron a Sarahí Guadalupe, los vecinos y Lucía vieron que estaba presente Joel “N”, al verlo la mamá de la joven discutió con él al exigirle que el entregara a su hija, pero en todo momento lo negó hasta que finalmente lograron ingresar a la casa donde el olor fétido comenzaba a emanar del cuerpo.

El principal sospechoso fue de inmediato arrestado por las autoridades y está en espera de conocer su situación jurídica. Mientras que la familia de Sarahí Guadalupe Silva exige justicia por el hallazgo de la mujer sin vida que tras tres meses que fue reportada como desaparecida, finalmente fue encontrada por su propia madre en un crimen que tiene como principal vía el feminicidio.

“Dejaron a mi werito sin su MAMÁ. Justicia por mi hermana”, escribió Dadiva Rodríguez quien realiza las publicaciones en sus redes sociales y son secundadas con el hashtag #JusticiaparaSarahiGuadalupe.

Fuente: El Heraldo de México