Se compromete Roberto Palazuelos a legislar en favor de las mujeres

CANCÚN.- “El desarrollo humano de un país no puede alcanzarse si no se tiene en cuenta a las mujeres, por ello, una de mis propuestas legislativas es apoyarlas con el regreso de las escuelas de tiempo completo y un seguro médico para sus hijos”, aseveró el candidato al Senado, Roberto Palazuelos, en frente de numerosas jefas de familia y comerciantes de los fraccionamientos Paseos del Mar y Paseos Nikté, con quienes celebró el Día de las Madres.

Continuando con su campaña cercana a la gente, el abanderado emecista, acompañado en esta ocasión por su compañera de partido, Johany del Socorro Vázquez, candidata a la diputación local por el Distrito V, visitó primero el popular tianguis del Fraccionamiento Paseos del Mar, en la Región 251, en donde escuchó las quejas de los vecinos, en su mayoría amas de casa, quienes mencionaron que ellas siempre han buscado el desarrollo para su comunidad, por lo cual extendieron su confianza a ambos.

En plena conmemoración del Día de las Madres, Roberto lamentó que todavía hay mujeres que no tienen acceso a los mismos derechos ni a las mismas condiciones de desarrollo. Ejemplo de ello, comentó, son las jefas de familia que salen a trabajar y no tienen quien cuide a sus hijos, pues el actual gobierno eliminó el programa de “Escuelas de tiempo completo”, además de que no cuentan con un seguro de cobertura básica para sus hijos.

El también abogado recordó que los candidatos oficialistas son ‘pan de lo mismo’, y la otra ‘oposición’ es una extensión del actual gobierno. “No se puede tener un cambio si continúan los mismos políticos, ya que demostraron que no pudieron con la responsabilidad de representar a los quintanarroenses”, apuntó.

Por ello, las invitó a salir a votar este próximo 2 de junio, pues les aseguró que con él tendrán un cambio verdadero y respuestas a sus necesidades.

Posteriormente, Roberto y Johany se trasladaron al Fraccionamiento Paseos Nikté, donde también convivieron con las jefas de familia en un pequeño festejo por el Día de las Madres.

