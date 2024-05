Repunte de Palazuelos, el Senado y el Plan C

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Palazuelos sería funcional a nivel estatal y nacional; Mayuli lo sería sólo a nivel estatal (por el pacto CJ-JE), pero no a nivel nacional ya que se opondría a las reformas constitucionales.

El repunte en las encuestas de la fórmula de Palazuelos-Mayusa, rebasando a la fórmula que encabeza Mayuli y acercándose a unos de seis-nueve puntos a la de Anahí-Segura, tiene diversas lecturas.

Una tiene qué ver con la relación que podría establecer con el gobierno de la 4T a nivel estatal y otra con el papel de Movimiento Ciudadano en el Plan C del presidente López Obrador. MC sería un aliado y PAN-PRI adversos.

La encuesta con la que cerró abril la empresa Gobernarte, en la que se muestra un crecimiento del empresario y actor naranja –que no levantaba a pesar de que llegó con amplias expectativas–, tiene una explicación en el trabajo de tierra que viene haciendo Palazuelos, pero también con el repunte del candidato presidencial naranja, Jorge Álvarez Máynez, quien ya rompió su techo de cristal de siete puntos, para colocarse entre 10 y 12 por ciento de preferencia en la carrera presidencial.

Palazuelos podría tener un papel de doble bisagra a nivel estatal y a nivel federal. A nivel estatal ha logrado establecer una relación de respeto hacia Mara Lezama como jefa política del Estado, con quien podría marchar sin contratiempo en un esquema de gobernabilidad estable.

A nivel nacional Palazuelos sería parte de la bisagra en la que pretende consolidarse MC, misma que sería decisiva para alcanzar las dos terceras partes en ambas cámaras federales, ya que por sí solos los partidos de la 4T prácticamente será imposible o muy difícil de alcanzar.

Para lograr este papel de bisagra en el marco del Plan C externo, MC tendría que alcanzar el 15% de la votación, lo cual significa el doble de lo que obtuvo en la elección de 2021, cosa difícil, pero si continúa creciendo podría lograrlo para poder votar a favor de las iniciativas de reforma constitucional en un marco de alianza con la 4T.

En este marco, la candidatura de Mayuli para reelegirse en el Senado, sería funcional a nivel estatal, en el marco del pacto con Carlos Joaquín y Jorge Emilio González, pero no sería funcional a nivel nacional porque PRI-PAN no aprobarán las reformas constitucionales de AMLO, las cuales se realizarían entre el primero de septiembre, cuando se instalará el próximo Congreso de la Unión, y el 30 de septiembre, último día del gobierno de Amlo, de acuerdo al Plan C.

Así las cosas, Palazuelos sería funcional a nivel estatal y nacional; Mayuli lo sería solo a nivel estatal (por el pacto CJ-JE), pero no a nivel nacional, ya que se opondría a las reformas constitucionales que se requieren para el segundo piso de la 4T. Al final del día, usted tiene la última palabra.