Se escandalizan religiosas por topless de Luna Bella en el Carnaval de Veracruz: piden cancelar a artistas que se desnuden.

Comparte esta Noticia

Tras una ausencia por la pandemia, el Carnaval de Veracruz regresó con un gran desfile, música y un sin fin de bailarines. Sin embargo, un suceso poco común causó controversia, pues la actriz para adultos Luna Bella apareció para hacer topless en pleno carnaval.

Transcurría el primer el desfile del carnaval y los influencers se hicieron notar en un carro alegórico. Kunno, Sol León y Luna Bella iba en éste.

Cuando el desfile había avanzado, la actriz para adultos cambió de carro alegórico. Ya animada, Luna Bella se quitó su brasier y sorprendió a todos en topless.

Sin importar la presencia de menores de edad en el festival, la actriz de cine para adultos no dejó nada a la imaginación y enseño sus atributos por bastante tiempo.

La polémica no se hizo esperar en redes sociales:

«Le pido de la manera mas respetuosa y atenta a la alcaldesa @PatyYunes prohíba este tipo de espectáculos en el #CarnavalDeVeracruz y así como ese carro hay muchos mas, no me espanto pero hay limites»; «¿ Dónde quedó el carnaval familiar ?»; «Después de ver lo de Luna bella no se donde queda el ambiente “familiar” del carnaval»; «Luna bella se saco las chichis en pleno carnaval, valiendo si había niños o no, nadie se quejo, dos mujeres se besan en una película y hacen un escándalo, son pero si re hipócritas», fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Sin embargo, el mayor embate lo protagonizó un grupo de religiosas, quienes comenzaron una recolecta de firmas para sancionar a los artistas o participantes que realicen este tipo de espectáculos, debido a la presencia de menores de edad en los carnavales, o de lo contrario cancelar la asistencia de personajes controversiales o propensos a desnudarse.