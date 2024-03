Se reúne Roberto Palazuelos con músicos y vecinos de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El candidato del Movimiento Naranja al Senado, Roberto Palazuelos Badeaux, realizó un recorrido más por calles y avenidas de esta cabecera municipal, donde aprovechó para reunirse con el gremio de músicos locales.

En una amena plática, en la que también estuvieron presentes su compañera de fórmula, Mayusa González, y el candidato emecista a diputado federal por el Distrito I, Carlos Enrique “Chapo” Guerra, Roberto escuchó las peticiones de sus colegas del medio artístico, quienes le manifestaron su apoyo y adhesión al proyecto que los tres encabezan, porque, aseguraron, sencillamente son la mejor opción.

“Para nosotros los del sindicato ya no hay un mañana. Ya vinieron todos y nos prometieron; se fueron y no regresaron ni nos cumplieron. Ya no les creemos. Les daremos un voto de confianza a ustedes, porque sabemos que no son como los políticos de siempre, ustedes son de palabra”, dijeron los músicos en voz de Don Luis, un destacado artista y fundador de Playa del Carmen. “Sólo queremos que exista mayor seguridad y mejores condiciones laborales”, expresó.

Roberto agradeció esta muestra de apoyo y se comprometió con ellos a dar total atención a sus quejas y denuncias una vez que, con el voto de la gente, se alcance la victoria este próximo 2 de junio.

Posteriormente, los tres candidatos de Movimiento Ciudadano salieron de nuevo a las calles para saludar y platicar con vecinos, comerciantes y transeúntes de la avenida Luis Donaldo Colosio y la colonia Nueva Creación

Fue una caminata de más de tres horas que culminó ya entrada la noche, pero con el mismo entusiasmo, tanto de Roberto y sus compañeros candidatos, como del equipo que los acompaña.