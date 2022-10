“Se va vengar mi Santísima Blanca”: mujer amenaza a cobrador que le embargó la tele. (VIDEO)

A través de TikTok se hizo viral el caso del embargo de la casa de una familia por la reacción que tuvo un niño al ver que se iban la televisión de su casa. En el video se escucha cómo el niño llora e intenta impedir que se lleven las cosas de un casa, mientras un familiar lo detiene.

“Como cuando te están embargando y se llevan tu tele donde juegas el Fornite”, escribió el usuario de TikTok @michi.8880 junto al video que ya suma 5.3 millones de reproducciones.

El caso dividió opiniones, pues mientras algunos criticaron a los adultos por pedir préstamos que no podían pagar, otros se compadecieron del niño al considerar que probablemente la televisión era la única distracción que tenía.

“Lo más probable es que la tele era su único lugar de entretenimiento, yo pienso que veía la tele abierta y ahí se distraía”. “Y recuerden, no compren ni pidan prestado si no tienen”. “No, no es adicción es la misma reacción de todos si se llevarán tu juguete favorito”, opinaron algunos usuarios.

En otra parte del videó la señora le dice que todo lo que están haciendo se lo va a cobrar “la Santísima Muerte”, a lo que el cobrador le preguntó si le cumplía milagros.

“Sí, fíjese que sí, me cumple todo lo que le pido”.

“Pues le hubiera pedido dinero señora, para que no tenga que embargarla”, le respondió en tono burlesco.