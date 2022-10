“Era muy exigente y ni siquiera era tan famoso”: promotores de Ciudad Juárez afirman que nunca volverían a contratar a Bad Bunny.

Comparte esta Noticia

El promotor de eventos Alex Tarin fue entrevistado por el influencer Gusgri para su podcast, en donde compartió la experiencia que vivió al contratar a Bad Bunny para un evento en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Doble G se refirió a la empresa Westwood, misma que maneja a Bad Bunny en México así como sus presentaciones y narró que, cuándo vino el cantante de reggaeton a Ciudad Juárez, las exigencias de su equipo iban desde la prohibición de fotografías con fans y personal, el uso de un avión privado y hasta el tipo de bebidas que podían ofrecerle únicamente al cantante.

“Bad Bunny, a pesar de que en ese momento no era el fenómeno que es ahorita (…) las exigencias eran bastantes. Ya era que le tenías que rentar una avión privado, tenía que ser habitación cinco estrellas, habitaciones para 30 p 35 personas más staff, los vuelos aparte de sus bailarines… tienen que ser de primera clase y te vienen pidiendo ellos un chorro de cosas: transporte, logística”, indicó.

“Lo primero que pasó en ese evento fue que mucha gente no creía que Bad Bunny fuera a venir a Ciudad Juárez, en Juárez regularmente no vienen artistas de gran calibre. Es más, Bad Bunny no vuelve a regresar aquí nunca”, explicó y narró problemas con el boletaje.

Sin embargo sobresalieron declaraciones donde Doble G narró que con tal de no molestar al artista, el hotel Marriot de Ciudad Juárez incluso desapareció” a todo el personal del hotel, a fin de que nadie le pidiera una foto.

El mismo presumió que el personal habría sido despedido, tanto limpieza, como cocina y más.

De acuerdo con Alex, el equipo de Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, estaba poniendo muchas trabas para la realización del show, ya que hasta por cinco cervezas faltantes en el catering listado estaban a punto de cancelar la presentación.

Además de las exigencias arriba citadas, tenía que realizarse el pago al show de Bad Bunny, que en 2018 cobró 120 mil dólares; sin embargo, el costo total del evento fue de esos 120 mil dólares, mas 250 mil pesos. Actualmente se espera que cobre más.

Señaló que por este y otros problemas, decidieron mejor no volver a contratar al cantante, además de que Bad Bunny habló de que nunca volvería a la ciudad pues no la consideró “a la altura”.