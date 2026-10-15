Segob reporta más de 16 mil personas localizadas mediante la Estrategia Nacional de Búsqueda

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que más de 16 mil personas han sido localizadas durante los últimos meses mediante las acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda, que incluye el intercambio de información entre instituciones, la activación de alertas inmediatas y el trabajo coordinado con las autoridades estatales.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, anunció además la integración de un grupo de nueve especialistas nacionales e internacionales que realizará una revisión técnica y científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con el propósito de mejorar la calidad de la información y fortalecer los procedimientos de búsqueda.

Durante una presentación desde el puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumecindo, la funcionaria explicó que los expertos evaluarán las metodologías utilizadas y propondrán herramientas para mejorar la identificación y localización de personas.

“Su trabajo también permitirá identificar posibles mejoras legales y administrativas para que el Registro Nacional cumpla con el propósito establecido en la ley: ser una herramienta efectiva para la búsqueda y localización”, señaló.

Rodríguez destacó la necesidad de contar con información suficiente sobre cada caso, conocer las circunstancias de las desapariciones y garantizar que todos los registros tengan una ruta de atención e investigación.

El subsecretario Arturo Medina detalló que entre los especialistas convocados se encuentran Mayank Kejriwal, de la Universidad del Sur de California; Zubin Jelveh, de la Universidad de Maryland; y Ted Enamorado, de la Universidad de Washington en San Luis.

También participarán Astrid Adriana Pozos y Ernesto Isunza Vera, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Veracruz; Esteban Salmón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Guillermo Guevara, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Rodrigo Canales, de la Universidad de Boston.

La incorporación de una novena especialista en análisis de datos, perteneciente a una institución de Massachusetts, permanece pendiente de autorización.

Medina explicó que se encuentran en proceso de formalización los acuerdos de colaboración y confidencialidad necesarios para garantizar la protección de los datos personales de las víctimas y sus familiares.

Respecto a los resultados de la estrategia, informó que los cruces de registros administrativos mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI) permitieron establecer rutas de búsqueda verificadas con las autoridades, a partir de las cuales se logró localizar a seis mil 939 personas.

Mediante la coordinación con los gobiernos estatales se concretaron otras cuatro mil 788 localizaciones, cuyos resultados fueron incorporados al Registro Nacional.

Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda reportó mil 214 personas encontradas con vida mediante labores realizadas directamente en territorio.

A estas cifras se suman tres mil 473 localizaciones mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, mecanismo que opera desde un centro de mando en el que participan la Segob, la CNB, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En conjunto, los cuatro mecanismos reportaron 16 mil 414 localizaciones.

El subsecretario indicó que se trabaja con las 32 entidades federativas para instalar puestos de mando estatales que permitan activar los procedimientos de búsqueda desde los primeros minutos posteriores a un reporte de desaparición.

Otra de las acciones contempla que cada persona registrada como desaparecida cuente con una carpeta de investigación, conforme a las disposiciones de la reforma aprobada en 2025.

Con ello se busca desarrollar simultáneamente las labores de localización y las investigaciones ministeriales, establecer las circunstancias de cada caso, identificar posibles delitos y reunir elementos que permitan localizar a las víctimas y, cuando corresponda, detener a los responsables.

La estrategia también incluye búsquedas en hospitales, centros penitenciarios y otras instituciones públicas, así como un Plan de Identificación Humana desarrollado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para reducir el rezago forense.

Entre las medidas preventivas se contempla la colaboración con la SSPC y la Guardia Nacional para retirar páginas y sitios de internet utilizados por organizaciones delictivas para contactar a jóvenes.

Asimismo, se prevé fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda mediante la incorporación de personal y equipo especializado.

En materia de atención a familiares y colectivos de búsqueda, el Gobierno federal reportó 13 mil 750 atenciones y reuniones, como parte de los mecanismos de acompañamiento y diálogo establecidos en la estrategia nacional.