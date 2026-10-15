Detectan ameba “comecerebros” en seis lagos artificiales de Mérida y restringen contacto con el agua

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MÉRIDA.- Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) ordenaron suspender el contacto con el agua en seis lagos artificiales de Mérida, después de confirmar la presencia de la ameba Naegleria, conocida como “comecerebros”, durante los análisis realizados en nueve cuerpos de agua de la ciudad.

La medida forma parte de la vigilancia sanitaria reforzada tras el fallecimiento de un instructor de deportes acuáticos que contrajo la infección en septiembre, luego de realizar actividades en el lago de Plaza La Isla.

De acuerdo con la dependencia estatal, los resultados fueron positivos en el lago de Plaza La Isla; los lagos oriente y principal del complejo Cabo Norte; el lago del Zoológico del Centenario, administrado por el Ayuntamiento de Mérida; el del Gran Parque La Plancha, perteneciente a la Guardia Nacional, y el del Parque Ecológico del Poniente.

En estos seis sitios se dispuso la colocación de barreras físicas y avisos preventivos para impedir que los visitantes tengan contacto directo con el agua, mientras los responsables de las instalaciones realizan trabajos de saneamiento.

Las labores cuentan con el acompañamiento técnico de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav).

En contraste, los análisis realizados en el lago central de Cabo Norte, el Acuaparque y el lago del Zoológico Animaya no detectaron la presencia del microorganismo.

Las autoridades sanitarias aclararon que los parques y zoológicos donde se encuentran estos cuerpos de agua permanecerán abiertos al público, debido a que ninguno de los nueve lagos examinados está destinado a la natación.

“Los parques siguen abiertos. Ninguno de los nueve lagos se usa para nadar. Son cuerpos de agua de ornato. En el lago de Animaya solo se hace un recorrido en catamarán, sin contacto con el agua”, precisaron los SSY.

La dependencia explicó que la ameba Naegleria habita naturalmente en cuerpos de agua dulce tibia y estancada, y puede provocar una infección grave cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, principalmente durante actividades que implican sumergir la cabeza.

También aclaró que el microorganismo no se transmite de una persona a otra ni causa infección por beber agua contaminada. Según la información sanitaria difundida, las salpicaduras comunes tampoco constituyen una vía de contagio.

Respecto al caso registrado en Plaza La Isla, los SSY informaron que las 361 personas que habían practicado deportes acuáticos en ese lago concluyeron su periodo de vigilancia epidemiológica el pasado 4 de octubre, sin que se detectaran nuevos casos de infección.

Las autoridades mantienen las restricciones de contacto con el agua en los seis lagos donde se confirmó la presencia de la ameba, mientras continúan las acciones de saneamiento y prevención sanitaria.