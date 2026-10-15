Sheinbaum defiende aumento del DNR a mil 158 pesos y descarta afectaciones al turismo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el incremento del 17.8 por ciento al Derecho de No Residente (DNR), previsto para 2027, al considerar que el ajuste de 175 pesos por visitante extranjero es razonable y no provocará una disminución en la llegada de turistas a México.

Durante su conferencia matutina del 15 de octubre, la mandataria respondió a las preocupaciones expresadas por representantes del sector hotelero, particularmente de destinos turísticos como Quintana Roo, que han cuestionado el impacto que podría tener el aumento en la competitividad del país.

Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal realizó un estudio para determinar el monto del ajuste y evaluar sus posibles consecuencias sobre la actividad turística.

“Son 175 pesos, son 10 dólares más o menos de incremento. No vamos a cometer una irresponsabilidad de hacer un pago de derecho que implicará reducción del turismo cuando vamos tan bien”, declaró.

La propuesta contempla elevar la cuota del DNR de 983 pesos, vigentes durante 2026, a mil 158 pesos en 2027, lo que representa un incremento de 17.8 por ciento.

La presidenta sostuvo que el ajuste fue calculado para evitar afectaciones a la llegada de visitantes internacionales, en un contexto en el que, afirmó, el turismo mexicano mantiene un desempeño favorable respecto a los niveles anteriores a la pandemia.

Respecto al destino de los recursos, explicó que una parte de la recaudación permitirá modernizar los sistemas tecnológicos del Instituto Nacional de Migración (INM), con el objetivo de agilizar los procedimientos de ingreso al país.

Señaló que la intención es ampliar la automatización de los controles migratorios, principalmente en los aeropuertos, donde los visitantes extranjeros enfrentan en ocasiones largas filas para completar sus trámites de entrada.

“Se va a automatizar más Migración, la llegada principalmente no solo a aeropuertos, sino a todas las entradas, pero particularmente en todos los aeropuertos”, precisó.

Sin embargo, el INM no será el principal beneficiario de la recaudación. De acuerdo con la distribución contemplada en la propuesta, el 57 por ciento de los recursos corresponderá a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 28 por ciento a la Tesorería de la Federación y el 15 por ciento restante al organismo migratorio.

La distribución de estos ingresos ha sido uno de los puntos cuestionados por empresarios turísticos, quienes han solicitado que una mayor proporción de los recursos obtenidos de los visitantes extranjeros se destine a promoción e infraestructura de los destinos.

Pese a esas inquietudes, Sheinbaum reiteró que el incremento propuesto responde a un análisis de sus efectos económicos y sostuvo que no comprometerá el flujo de turistas internacionales.

El ajuste al DNR forma parte de las modificaciones fiscales planteadas para 2027 y todavía debe completar el proceso legislativo correspondiente antes de entrar en vigor.