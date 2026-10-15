Sin información, 80% de las mexicanas en menopausia; 60% sufre síntomas sin atención

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– Siete de cada 10 mujeres no encuentran respuestas médicas a sus síntomas y 67% exige acceso gratuito a tratamientos sanitarios e información clara .⁶

– El Foro “Plenilunia en mi Menopausia” ofrecerá consejerías médicas especializadas, conferencias y mastografías sin costo el próximo 18 de octubre en la Unidad de Congresos del CMN Siglo XXI.⁷

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre de 2026.— En México, el 80% de las mujeres llega a la perimenopausia y menopausia sin la información adecuada sobre los cambios en su cuerpo⁶, mientras que 6 de cada 10 enfrentan síntomas que deterioran su calidad de vida y salud integral¹,⁶. Esta brecha en la atención primaria deja a la mayoría de la población femenina a ciegas ante una transición biológica clave, en un escenario donde 73% busca respuestas y tratamientos que hoy no encuentra en el sistema de salud.⁶

En un esfuerzo por crear un espacio de discusión y aprendizaje, el próximo domingo 18 de octubre (Día Mundial de la Menopausia), se realizará el foro “Plenilunia en mi Menopausia” en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI⁷. El encuentro transformará la desinformación en acciones concretas de prevención mediante consejerías médicas especializadas, educación basada en evidencia y diagnósticos oportunos sin costo y herramientas prácticas de autocuidado.⁷

“La menopausia es una transición que impacta múltiples áreas de la salud: cardiovascular, metabólica, ósea, urogenital y sexual. Las mujeres necesitan información clara y acceso a tratamientos reales”, puntualizó la Dra. Loranca Moreno, profesora de la UNAM y encargada de la Clínica de Menopausia en el ISSSTE Hospital Regional 1° de Octubre, donde atiende a 2 mil 800 pacientes en menopausia desde hace 16 años, y una de las ponentes magistrales del foro.⁷

Aunado a esto, las barreras de acceso en los servicios públicos obligan a que el 57.4% de las mujeres tenga que cubrir de su propio bolsillo medicamentos y consultas médicas privadas⁶, afectando la estabilidad financiera familiar. Asimismo, un 68.7% de las encuestadas exige espacios de escucha y acompañamiento psicológico para afrontar los cambios emocionales y de salud mental que acompañan a este periodo biológico.⁶

De la teoría a la acción médica preventiva

En medio de todo este contexto, el foro Plenilunia en mi Menopausia 2026 estructurará su programa alrededor de tres ejes clave de acción sanitaria directos para las asistentes⁷:

Conferencias impartidas por especialistas en ginecología, cardiología, endocrinología, nutrición y psicología. Entre las ponencias magistrales destaca “Vive plenamente: innovación y bienestar para la salud íntima femenina”, impartida por la Dra. Patricia Loranca Moreno.⁷ Consejerías médicas personalizadas y gratuitas de 30 minutos con especialistas para orientar a cada mujer sobre las alternativas terapéuticas hormonales y no hormonales que mejor se adapten a su historia clínica y factores de riesgo.³,⁷ Mastografías gratuitas, que se realizarán a través de una unidad móvil de FUCAM, facilitando el diagnóstico temprano en mujeres mayores de 40 años.

El foro busca derribar mitos y estigmas socialmente arraigados, transformando la experiencia de esta etapa mediante el autocuidado —porque el autocuidado rompe el tabú—, la salud integral y la divulgación científica libre de estigmas.

Una mirada integral a la salud femenina después de los 40 años

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) coinciden en que durante los primeros años posteriores a la menopausia se acelera la pérdida de masa ósea y aumentan los factores de riesgo cardiovascular y metabólico.¹,² En respuesta, el programa de conferencias abordará ejes fundamentales como:

• Salud Cardiovascular: “El corazón también cambia: prevenir hoy para proteger el futuro”.

• Salud Íntima y Hormonal: Opciones innovadoras para el manejo del síndrome genitourinario de la menopausia.

• Sueño y Salud Mental: Estrategias contra el insomnio, la neblina mental y las alteraciones del estado de ánimo.

• Nutrición y Metabolismo: Masa muscular, prevención del dolor articular y envejecimiento saludable.

Datos del Foro Plenilunia en mi Menopausia

• Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026 (Día Mundial de la Menopausia).

• Sede: Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México.

• Registro: https://lu.ma/event/evt-4j8OFjP25kLPvzX

Contacto de Prensa

Dulce Fátima García Alcántara

5527553182

dulcefatima.garciaa@gmail.com

Abigali Oropeza

7712005604

abioropeza02@gmail.com

Referencias

Organización Mundial de la Salud (OMS). Menopause. Fact sheet. La OMS describe la menopausia y sus manifestaciones, así como sus implicaciones sobre la salud cardiovascular, composición corporal, salud pélvica y salud ósea.¹ American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Los años de la menopausia. @Información clínica sobre transición menopáusica, salud ósea, riesgo cardiovascular y síntomas genitourinarios.² American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Terapia hormonal para la menopausia. Información sobre alternativas terapéuticas, beneficios, riesgos y necesidad de individualizar las decisiones médicas.³ Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y Tratamiento de la Perimenopausia y Postmenopausia. Incluye evaluación de riesgos cardiovasculares, osteoporosis y cáncer de mama y cervicouterino, así como medidas preventivas y seguimiento.⁴ Secretaría de Salud. El Instituto Nacional de Perinatología ofrece atención especializada en menopausia a través de la Clínica del Climaterio. 18 de octubre de 2025.⁵ UNFPA México / SinReglas. Estudio sobre los efectos de la transición a la menopausia en la participación económica de las mujeres en México (2025). Estudio cualitativo y cuantitativo sobre síntomas, impacto en actividades laborales y cotidianas, acceso a atención y gasto de bolsillo.⁶ Plenilunia. Foro Plenilunia en mi Menopausia 2026. Programa, actividades y propuesta del evento.⁷