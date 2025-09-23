Sheinbaum descarta ‘ruptura’ con Gustavo Petro por asesinatos de B King y Regio Clown

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al considerar un “lamentable episodio” lo ocurrido con los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemus (DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que se tiene que hacer una investigación a fondo.

Negó que este hecho vaya a provocar un rompimiento en las relaciones con el gobierno que encabeza Gustavo Petro, luego del posicionamiento que emitió tras confirmarse el homicidio de B King y Regio Clown.

Citó que “la carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos”.

La presidenta descartó que vaya a ocurrir una ‘ruptura’ en las relaciones diplomáticas con Colombia por el asesinato de los artistas B King y Regio Clown.

Negó entrar a un debate con el presidente colombiano, Gustavo Petro, por los anteriores señalamientos que hizo en contra de la mandataria. Pidió esperar y que se realice una investigación a fondo.

“No voy a entrar a debate con el presidente Petro, es un lamentable episodio, tienen que hacerse la investigación a fondo y por supuestos la relación diplomática que tiene que haber con Colombia”, respondió.

Fuente: El Financiero