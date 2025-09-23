Arranca en Cancún primera Asamblea Nacional para informar sobre la Beca Universal “Benito Juárez”

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Para que la juventud de Quintana Roo pueda continuar sus estudios, y no los abandonen por motivos económicos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la Asamblea Informativa para la Presentación de la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” con la que más de 21 mil estudiantes podrán acceder a este apoyo de mil 900 pesos bimestrales por estudiante, durante los 10 meses del ciclo escolar

En el domo deportivo “Jacinto Canek” y ante mas de mil 500 estudiantes de diversas escuelas de nivel medio superior, la titular del Ejecutivo estatal explicó que mediante esta asamblea se tiene como objetivo informar y orientar a la comunidad estudiantil sobre el proceso de registro digital para la beca. Así como dar a conocer las fechas y requisitos para asegurar que ningún estudiante se quede fuera del apoyo.

Al respecto, Julio César León Trujillo, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, explicó que es aquí en Quintana Roo en donde se realiza la primera asamblea informativa en el país para dar a conocer que para acceder a esta beca los registros se harán en la plataforma www.becabenitojuarez.gob.mx, del 1 al 15 de octubre.

Los menores de 18 años serán registrados por su tutor. Los documentos a presentar son la CURP, comprobante de domicilio, número de celular, correo electrónico, clave de la escuela. Del tutor CURP, INE, número de teléfono, correo electrónico.

Para mayores de 18 años, deberán presentar el INE, la CURP, correo electrónico y teléfono. Es importante revisar que la CURP este certificada por el registro civil. Para todos, se deberá crear la Llave MX

Durante la presentación, la gobernadora Mara Lezama explicó que gracias al decidido apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hoy en el estado el bienestar social avanza y prueba de ello son estas becas para estudiantes de nivel bachillerato para que tengan más facilidades, cumplan sus sueños, porque en Quintana Roo tienen un mejor futuro asegurado.

Asimismo, explicó que con la beca “Benito Juárez” se refuerza el derecho Constitucional a la educación como herramienta de equidad y justicia social. Con esto se da cumplimiento al Nuevo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para nadie se quede fuera y nadie se quede atrás.

La Gobernadora indicó que con el respaldo del gobierno de México y de este gobierno diferente, humanista con corazón feministas, en Quintana Roo se benefician 60 mil con la Beca Universal para estudiantes de preparatoria; a ellos se suman 70 mil 772 estudiantes de secundaria con la Beca Rita Cetina, 5 mil 931 universitarios y 29 mil 789 niñas y niños con apoyos directos. En total, 166 mil 859 estudiantes cuentan con una beca que garantiza su permanencia en la escuela.

“Detrás de cada cifra hay un rostro, una familia, una historia que está cambiando para siempre. Este esfuerzo es posible porque en México y en Quintana Roo tenemos gobiernos honestos que combatimos a la corrupción. Antes, los recursos se quedaban en los bolsillos de unos cuantos. Hoy alcanzan para becas, para programas, para construir un país con igualdad. Cuando el dinero del pueblo se usa para servir al pueblo, suceden transformaciones como la que estamos presenciando.” expresó.

Por su parte, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México, Julio César León Trujillo, abundó en el registro, es muy fácil y siguiendo los pasos podrán obtener la beca.

Añadió que en noviembre o diciembre se realizará la entrega de las tarjetas, se hará pago retroactivo en diciembre por los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre.

El coordinador nacional abundó que vía WhatsApp se crea un canal de difusión para informarles de las fechas de pago y todas las actividades a realizar. “Hoy quiero reflexionar con ustedes, necesitamos hacer equipo para salir juntos adelante, este dinero es para ayudarnos a seguir con sus estudios. Estamos generando oportunidades para todos. Esta es la encomienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo.

Previamente, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, pidió a las y los jóvenes estar bien atentos a la información para obtener esta beca y continuar con la realización de sus sueños, que sean sumamente felices, y que logren sus metas.

También estuvieron en el presídium la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la coordinadora estatal de Becas para el Bienestar en Quintana Roo, Dianela Benítez García, y el subsecretario de Atención a la Educación en la Zona Norte, Luis Alberto Tún Calderón.