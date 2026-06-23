Sheinbaum rechaza nepotismo y uso político de cuotas de género en 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo al nepotismo electoral de cara a los comicios de 2027 y afirmó que no está de acuerdo con que familiares directos de funcionarios o gobernantes sean postulados para cargos de elección popular.

Durante su conferencia matutina, recordó que fue ella quien impulsó la propuesta para impedir que familiares cercanos accedieran a cargos públicos mediante sucesión política, aunque reconoció que la reforma constitucional no entrará en vigor para las elecciones de 2027.

“Evidentemente, si esa propuesta la hice yo, pues no estoy de acuerdo que en el 2027 haya algún familiar”, sostuvo.

La mandataria destacó que, aunque la restricción no quedó establecida en la Constitución para esos comicios, Morena asumió internamente el compromiso de aplicar esa medida desde 2027.

Asimismo, rechazó que las acciones afirmativas en materia de género sean utilizadas para justificar determinadas candidaturas.

“No estoy de acuerdo en que se use el cambio en el caso del género para justificar que vaya una persona u otra persona”, expresó.

Sheinbaum señaló que el Instituto Nacional Electoral ya cuenta con reglas que garantizan la paridad de género en las postulaciones, obligando a los partidos a presentar un número equilibrado de mujeres y hombres en cargos como las gubernaturas.

Defiende candidaturas independientes

En otro tema, la Presidenta aseguró que las candidaturas independientes mantienen abiertas las puertas para participar en los procesos electorales y rechazó que exista una intención de limitar esta figura.

“No se le cierra la puerta a nadie”, afirmó.

Respecto a las reformas aprobadas en Michoacán, explicó que, según la información que recibió, el objetivo es equiparar los requisitos de los aspirantes independientes con los que deben cumplir los partidos políticos.

No obstante, aclaró que corresponde al Congreso local explicar el alcance de las modificaciones, las cuales establecen restricciones para que candidatos ciudadanos compartan estructuras, propaganda, símbolos o campañas conjuntas.