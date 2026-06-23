Sheinbaum rechaza críticas por reunión con “Merlín” y asegura que sí atiende a madres buscadoras

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas surgidas tras la invitación del pato “Merlín” a Palacio Nacional y rechazó las versiones que señalan que se niega a recibir a colectivos de madres buscadoras.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que sí atiende casos relacionados con personas desaparecidas, aunque señaló que no suele hacer públicos esos encuentros.

“Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda con ello”, declaró.

Sheinbaum explicó que la atención institucional a los colectivos está a cargo de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, así como de funcionarios de esa dependencia que mantienen reuniones periódicas con familiares de personas desaparecidas.

Según la presidenta, Gobernación da seguimiento tanto a casos particulares como a problemáticas generales vinculadas con la desaparición de personas y mantiene encuentros frecuentes con los colectivos.

La mandataria precisó que, aunque recibe de manera personal algunos asuntos especialmente sensibles y dolorosos, prefiere mantenerlos fuera del ámbito mediático.

“No me gusta hacer algo mediático de eso porque no creo que sea necesario”, sostuvo.

Las declaraciones surgieron luego de que diversos sectores cuestionaran que Palacio Nacional recibiera al pato “Merlín”, fenómeno viral durante el Mundial de Futbol 2026, mientras colectivos de búsqueda continúan solicitando una reunión directa con la titular del Ejecutivo federal.