Sheinbaum vincula encuentro de Fox y Alejandro Moreno con regreso al modelo previo a 2018

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió contra el reciente acercamiento entre el expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al considerar que representa un intento por regresar al modelo político y económico que, desde su perspectiva, predominó en México antes de 2018.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en Colima, el 5 de septiembre, la mandataria utilizó el encuentro entre ambos políticos para cuestionar nuevamente la relación histórica entre el PRI y el PAN, a la que Morena identifica como el “PRIAN”.

Sheinbaum sostuvo que, pese a haber mantenido públicamente diferencias durante décadas, las dirigencias de ambos partidos compartieron políticas económicas y decisiones de gobierno durante el periodo comprendido entre 1982 y 2018.

En ese contexto, la presidenta volvió a defender el modelo impulsado a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno federal y afirmó que el país no debe regresar a lo que calificó como una etapa de corrupción y privilegios.

Parte de sus críticas se dirigieron específicamente contra Vicente Fox, particularmente por sus anteriores posicionamientos respecto de los programas sociales y las pensiones para adultos mayores.

Sheinbaum defendió estos apoyos como una política de justicia social y calificó a las personas de la tercera edad como “héroes y heroínas de la patria”, al señalar que las pensiones representan un reconocimiento a quienes contribuyeron durante décadas al desarrollo del país.

La mandataria también recurrió a episodios de gobiernos anteriores para sustentar sus críticas al modelo económico previo a 2018.

Entre ellos mencionó la elección presidencial de 1988, el rescate financiero mediante el Fobaproa y la privatización de empresas públicas.

Sheinbaum se refirió particularmente a la venta de Imevisión, adquirida por un grupo encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como parte de sus cuestionamientos sobre la relación que existió entre el poder político y determinados grupos empresariales.

En otro tema abordado durante su mensaje en Colima, la presidenta defendió su propuesta para establecer como requisito la nacionalidad mexicana exclusiva para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República o una gubernatura.

Argumentó que quienes encabecen esos cargos no deberían mantener obligaciones de lealtad hacia otro país y sometió la propuesta a una votación a mano alzada entre los asistentes al acto, quienes manifestaron su respaldo.

La propuesta forma parte de los planteamientos de Sheinbaum sobre los requisitos para acceder a los principales cargos ejecutivos del país, en momentos en que las fuerzas políticas comienzan a perfilarse rumbo a las elecciones de 2027.