Protección Civil minimiza diagnóstico de Conagua y asegura que Chetumal registra encharcamientos

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CHETUMAL.- Protección Civil de Quintana Roo cuestionó el diagnóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que concentra en Othón P. Blanco el 87.5 por ciento de los puntos críticos de inundación identificados en el estado, al considerar que el estudio habría contabilizado como zonas inundables sitios de Chetumal donde únicamente se registran encharcamientos.

Guillermo Núñez Leal, coordinador estatal de Protección Civil, sostuvo que existe una interpretación incorrecta de los datos y aseguró que las cifras presentadas no reflejan las condiciones actuales de la capital.

“Ya se trata de zonas que se encharcan, pero no se inundan”, afirmó.

En julio pasado, la Conagua presentó un diagnóstico que identificó 96 puntos críticos de inundación distribuidos en cuatro municipios de Quintana Roo. Othón P. Blanco concentró 84, equivalentes al 87.5 por ciento del total estatal, y 83 de ellos fueron ubicados en Chetumal.

Núñez Leal consideró que el elevado número se debe a que el estudio no habría diferenciado entre una inundación y la acumulación temporal de agua en calles y avenidas.

“Hay un tema ahí porque hay mucho trabajo preventivo y los números presentados no reflejan la realidad. Al ver los datos, no identificaron si se trata de encharcamiento o de una zona inundable y por eso se elevó la cifra”, señaló.

Insistió en que actualmente se registran principalmente encharcamientos y aseguró que la cantidad de vialidades afectadas ha disminuido.

“Son encharcamientos, son calles encharcadas que tenemos en la capital del estado y cada día vemos menos calles o vialidades encharcadas”, declaró.

El funcionario reconoció, sin embargo, que la acumulación de basura en las calles continúa generando problemas al obstruir alcantarillas y sistemas de drenaje durante las lluvias.

Afirmó que una situación similar ocurre en Cancún, donde atribuyó a los residuos que bloquean las coladeras parte de los encharcamientos registrados en las vialidades.

El diagnóstico de la Conagua ubicó a la colonia Centro de Chetumal como la zona con mayor número de puntos críticos, con 16; seguida de Plutarco Elías Calles, con siete, y Adolfo López Mateos y Leona Vicario, con seis cada una.

David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Primera Legislatura y Solidaridad aparecen con cuatro puntos vulnerables cada una.

Además de los 84 puntos identificados en Othón P. Blanco, el estudio registró seis en Bacalar, cuatro en Lázaro Cárdenas y dos en Puerto Morelos.

Núñez Leal reconoció también rezagos en los instrumentos municipales para identificar riesgos. Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco todavía no cuentan con sus atlas de riesgo actualizados, mientras que Bacalar carece de este documento.

El Gobierno del Estado también continúa con la actualización de su propio atlas, indicó.

El coordinador de Protección Civil aseguró que antes de concluir la actual administración estatal todos los municipios y el Gobierno de Quintana Roo deberán contar con estos instrumentos actualizados.