Sherry la Exótica denuncia que el AIFA utiliza sus fotos sin consentimiento

A través de sus redes sociales la influencer Rubí Quiroz, cantante conocida como “Sherry La Exótica” ha denunciado que sus fotos han sido utilizadas para adornar los baños del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sin su consentimiento.

“Mis seguidores me han estado mandando fotos de mí desnuda, donde aparezco en el nuevo aeropuerto AIFA con pintura corporal (…) me siento muy vulnerable, muy triste por la forma en que se dio esta sesiones de fotos ya que fui engañada, fui estafada”, dijo la joven en su video.

En estas fotografías se puede observar a la joven caracterizada con body painting como una catrina y actualmente es exhibida en el baño “Catrina” uno de los 36 que tiene el aeropuerto, cada uno con una temática relacionada a las culturas y tradiciones del país.

La artista afirma que sus fotos llegaron al sitio a base de engaños pues cuando fue invitada a realizar la sesión se le informó que ninguna de las partes recibiría una compensación monetaria pues se trataba de un intercambio por colaboración y ella accedió por ser una “modelo en formación”.

En las capturas de pantalla que la joven compartió se lee que la proposición señalaba que las fotografías serían expuestas en España debido a que el fotógrafo tenía un espacio tras haber ganado un concurso, por lo que jamás fue avisada de que su imagen sería vendida y expuesta en el aeropuerto.

“Ahora resulta que yo no tengo derecho absolutamente a nada, ni siquiera me preguntaron si yo estaba de acuerdo a ser expuesta de esa manera en la que lo están haciendo, no solamente en nuestro país que es México sino internacionalmente”.

La influencer investigó y todo apunta a que el fotógrafo le vendió la imagen a una empresa, por 20 mil pesos, siendo éste su principal objetivo, ya que nunca hubo tal exposición ni concurso en España. La empresa de imagen a su vez vez se la vendió a la administración del AIFA, por cerca de 300 mil pesos.