“Ya no quiero sentir el dolor”: Joven de N.L fue abusada y quemada viva, ahora pide ayuda

A través de redes sociales se ha viralizado el fuerte caso de la joven Liliana Fernández quien fue violada y quemada viva por un grupo armado; hoy sobrevive con quemaduras en el 32% de su cuerpo.

La joven de 23 años es residente de Monterrey, Nuevo León y tiene 4 hijos, su pesadilla comenzó el 26 de marzo pasado.

La joven fue secuestrada, golpeada, violada y quemada viva por tres hombres, tras sobrevivir, su esposo se vio impedido en cubrir los gastos para su recuperación pues tuvo que dejar de trabajar para poder cuidar de ella y de sus hijos por lo que solicitaron apoyo tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

Algunos internautas comenzaron a esparcir el rumor de que la joven no solo era esposa de un político de su estado, sino también que su ataque no había ocurrido en este año sino en 2019, ante esto la joven realizó un video para desmentir y mostró sus quemaduras en la actualidad.

“Hago este video porque me han llegado mensajes y he leído comentarios que mi caso es falso, que mi esposo es el Secretario de Seguridad de mi municipio, mi esposo no es eso, trabajaba en DiDi. Aquí tengo toda la papelería donde demuestro que todo lo que me pasó fue en este año, fue en marzo (…) me molesta mucho que así como estoy, han venido personas, he grabado videos y pues para que me digan eso”

Además dio lectura a un comunicado que le brindó su abogada de parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, en donde le informaban que su esposo recibiría el apoyo de despensa, pañales y leche mensual.

La joven tiene dificultades para hablar y aún lucha contra el dolor en su cuerpo, aunado a esto pide apoyo para recibir atención psicológica y “no sentir tanto dolor”, aunque afirma que es consciente de que jamás volverá a ser la misma.

A través de sus redes sociales ofrece vender dibujos para generar dinero, así como realizar una rifa, por otro lado existe un número de cuenta donde acepta aportaciones voluntarias.