Sin agenda 2022-2024, la XVII Legislatura parcha leyes; sin atender problemas de fondo

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• Falta visión integral en la XVII Legislatura; hay avances, pero falta una política pública firme ante el poder fáctico de dirigentes taxistas, pus del viejo régimen.

• Las reformas Brahms y Aldana.

• ¿Iniciativas recaudadoras?

La XVII Legislatura, con abrumadora hegemonía 4T (22 de 25 diputados), legisla “parchando”, con visión estrecha y reaccionando a temas mediáticos; sin agenda legislativa 2022-2024, igual que en el viejo régimen, cada quien enfocado en un pedacito del tema que buscan reformar.

Un ejemplo de esta forma de legislar, es decir, remendando leyes, es la Ley de Movilidad que ha sido reformada ocho veces en tres años, ante la impotencia por el poder fáctico de las mafias de dirigentes de taxistas, en complicidad histórica con funcionarios de gobierno estatal y municipales.

Las dirigencias -no quienes trabajan en el volante-, son pus del viejo sistema priista, que desafortunadamente prevalece en el gobierno del cambio.

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Al parecer ya se ve algo de luz al final del túnel y poco a poco van entendiendo que se debe modernizar el gremio taxista y que la llegada del servicio de plataforma es una realidad irreversible y una necesidad social.

En Cancún el transporte público es malo, en Playa del Carmen pésimo, en Chetumal simplemente no existe y no pasa nada.

Al parecer los servicios de plataforma ya se van regularizando y tendrán que pagar sus impuestos, claro, pero ninguna de las agresiones a operadores de Uber y otras plataformas ha recibido justicia; los grupos de choque de las mafias sindicales actúan con abierta impunidad.

LAS REFORMAS BRAHMS Y ALDANA

Otro ejemplo de esta forma dispersa, reactiva y sin agenda, son las dos reformas al Código Penal impulsadas en la actual XVII Legislatura:

Una iniciativa de reforma al Código Penal presentada por el diputado verde Guillermo Brahms González, para castigar con multas elevadas y hasta cárcel a conductores que hayan ingerido dos cervezas, la cual generó controversia pública porque es otra patente de corzo para elevar la recaudación o las mordidas, como fueron los “retenes recaudatorios” del triple traidor Carlos Joaquín.

APROBADA, SIN PUBLICAR

Esta reforma fue aprobada por unanimidad, pero sospechosamente permanece congelada sin publicarse en el Periódico Oficial, es decir, sin efecto.

La otra iniciativa es la del diputado guinda Humberto Aldana, presentada unas semanas después, para reformar también otro pedacito del mismo Código Penal, en este caso para imponer penas más severas a conductores alcoholizados que provoquen accidentes y muertes.

¿FALTA COMUNICACIÓN?

Ambos legisladores no platicaron, es más, ni sabían de una iniciativa y otra, ambas buscan reformar el mismo aspecto de la ley: la de Brahms la primera mitad y la de Aldana la segunda mitad del mismo pedacito.

Esta forma de legislar es lo más alejado de una visión responsable, integral y de largo plazo; al parecer no buscan dar solución de fondo a problemas que agobian a la sociedad, lastres del viejo régimen de corrupción, que es el mal servicio o la inexistencia de transporte público.

Sobre el mismo tema, dos reformas separadas, solo que una castiga el “antes” y la otra el “después” de conducir automóvil con dos copas. Ambos legisladores 4T, Brahms y Aldana, uno verde y otro guinda, ni siquiera habían platicado, cuando es responsabilidad de ambos presentar juntos una reforma a fondo, integral y de largo plazo, que busque soluciones estables al problema de la seguridad en el servicio de transporte, que es lo que al final buscan ambas iniciativas, pero con una visión sumamente reducida.

“NO HAY AGENDA PORQUE NO LO EXIGE LA LEY”: TAJONAR

No se ve una visión amplia, ya no “de Estado”, pero al menos un mínimo de coordinación. Cada legislador anda en su propio albedrío y ánimo. Esto es resultado, entre otras causas, de que no hay Agenda Legislativa 2022-2024.

La agenda nunca fue presentada, a pesar de la insistencia social en los medios de comunicación, ya que los partidos tampoco la exigieron. Sánchez Tajonar, titular de Jugocopo, alcanzó a justificar: “no va haber agenda porque la ley no lo exige como obligación”.

¿Y EL DERECHO HUMANO A LA MOVILIDAD SEGURA?

Al sobreexponer el tema de conductores con dos copas, en la práctica se da la espalda al tema verdaderamente importante del derecho humano a la movilidad segura y eficiente, que no está siendo cumplido por los sistemas de transporte de taxis, camiones urbanos, combis, mototaxis, que generan conflictos a cada rato en los once municipios del estado, porque falta una regulación integral, no pedacería de reformas.

MUNICIPIOS SIN INGRESOS POR LICENCIAS

Mientras se entretienen con “iniciativas recaudadoras”, como es el caso de las de Brahms y Aldana, además de las reformas recientes a la Ley de Movilidad, el Imoveqroo se pone abusado y arrebata los ingresos por expedición de licencias de conducir a los municipios.

SÓLO FALTA QUE LES QUITEN EL PREDIAL

Sólo falta que envíen otra reforma para arrebatar el impuesto predial a los municipios y que los cobre Catastro estatal, con el pretexto de que luego se los regresan.

Dos tremendas iniciativas, la de Brahms y Aldana, sobre un tema nimio, mientras lo importante no existe; sólo miran a otro lado. Para qué sirven las mayorías calificadas y absolutas en la XVII Legislatura, si se sigue haciendo lo mismo que en el viejo régimen de modelo agotado. Usted tiene la última palabra.