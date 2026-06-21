Solicita la Canaco apoyos fiscales ante crisis en playas por sargazo y erosión

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PLAYA DEL CARMEN.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Playa del Carmen solicitó al Ayuntamiento la implementación de un programa temporal de estímulos fiscales, descuentos y facilidades administrativas para apoyar al sector empresarial y a la ciudadanía ante los efectos económicos derivados del recale masivo de sargazo y la erosión de las playas.

La petición fue presentada por Alma Iovana Franco Cervantes, presidenta de la Canaco Servytur Playa del Carmen, mediante un oficio dirigido a la presidenta municipal Estefanía Mercado Ascencio, en el que expone que la problemática ambiental que enfrenta el destino turístico afecta directamente la actividad económica, el consumo interno y los ingresos de miles de familias. En el documento, la dirigente empresarial señala que la suma de esfuerzos entre iniciativa privada y autoridades resulta fundamental para reactivar la economía local y brindar respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), consideradas uno de los principales motores económicos del municipio.

Entre las medidas planteadas se encuentran descuentos y condonaciones en recargos del impuesto predial, multas por trámites extemporáneos y recargos relacionados con el impuesto de saneamiento ambiental. Asimismo, se solicita apoyo en la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos mediante descuentos en anuencias de bajo y mediano riesgo, así como en sanciones vinculadas a la materia.

La propuesta también contempla beneficios en la Dirección de Cobranza y Fiscalización, particularmente en multas derivadas del incumplimiento de disposiciones fiscales municipales, además de descuentos en diversos trámites gestionados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía, como licencias de construcción, refrendos, regularizaciones, constancias de uso de suelo y permisos relacionados con anuncios publicitarios.

De acuerdo con la Canaco, la aplicación de estos incentivos permitiría aliviar la carga económica que enfrentan numerosos negocios locales y alentaría a más empresarios a mantenerse dentro de la formalidad, al tiempo que contribuiría a mitigar los efectos de la crisis ambiental que actualmente impacta la imagen y competitividad del destino turístico. Finalmente, Iovana Franco expresó la disposición del organismo empresarial para participar en mesas de trabajo con las autoridades municipales, a fin de analizar los alcances de la propuesta y evaluar el impacto positivo que podría generar en la economía de Playa del Carmen.