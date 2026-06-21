Alistan megaparque solar en Bacalar con inversión de 225 millones de dólares

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BACALAR.- Un nuevo parque fotovoltaico será construido en la comunidad del Ejido “Manuel Ávila Camacho”, en este municipio, informó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de que la empresa Balam Solar, S. de R.L. de C.V., solicitara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La inversión, de acuerdo con el documento en manos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), asciende a 225 millones 109 mil 070.51 dólares, equivalente a 3 mil 919 millones 148 mil 917.59 pesos. La construcción se proyecta en un predio que abarca 2 mil 04 hectáreas.

“El área de establecimiento del proyecto comprende una superficie total de 817.19 hectáreas, en las cuales predominan coberturas de vegetación secundaria de selva baja subcaducifolia y selva mediana subcaducifolia, agricultura de riego anual y pastizal cultivado. El acceso principalmente a través de la Carretera Federal 293 (tramo vía corta a Mérida) o mediante caminos saca-cosechas vinculados a la red estatal”, especifica la promovente.

A detalle, el proyecto Balam Solar consiste en el desarrollo, construcción, operación y eventual cierre de una central de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica, integrada con un sistema de almacenamiento de energía eléctrica por baterías y con las obras de transformación y evacuaciones necesarias para su interconexión al Sistema Eléctrico Nacional.

“La planta fotovoltaica se conforma por tres subplantas, denominadas Balam Solar I, Balam Solar II y Balam Solar III. En conjunto, la instalación considera 326,700 módulos fotovoltaicos Risen Energy modelo RSM132-8 720BNDG, de 720 Wp por módulo, 10,890 seguidores solares y 605 inversores, con una capacidad instalada de 202.2 MWac y una capacidad nominal de 235.21 MWdc. El sistema Bess Balam contará con una potencia instalada de 60 MW, cuatro horas de acumulación y 240 MWh de capacidad de almacenamiento”, explica la empresa.

La producción de la energía fotovoltaica se conectará con las subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la interconexión se plantea mediante una subestación elevadora 34.5/230 kV, una línea aérea de 230 kV de corta longitud, una subestación de maniobras y la apertura de la línea existente LT Chunhuhub-Xul Ha 230 kV, lo que reduce la necesidad de infraestructura lineal extensa.

Respecto al montaje electromecánico de subestaciones y BESS, se detalló que se instalarán transformadores, interruptores, seccionadores, transformadores de corriente y tensión, apartarrayos, celdas, tableros, servicios auxiliares, sistemas de control, protecciones, comunicaciones, equipos BESS, sistemas de refrigeración y protección contra incendios.

Por ahora, el proyecto está en la etapa de estudios en la Semarnat, en espera de que sea autorizada la Manifestación de Impacto Ambiental, dado que las más de 2 mil hectáreas ya están en fase de preparación.