Taxistas de Mahahual denuncian cobros excesivos y monopolio del transporte en muelle Costa Maya

MAHAHUAL.- Desde hace varios meses, los taxistas de Mahahual han pedido la intervención del Gobierno del Estado y de la Federación para frenar no solamente el monopolio del transporte turístico en el muelle de la Costa Maya, sino también los excesivos cobros que les hacen para el uso del estacionamiento en la terminal y en las zonas arqueológicas.

Según el secretario general del sindicato, Juan Manuel Lanz, este es un problema que ni con la llegada de la Royal Caribbean -ahora que tiene el control y administración de la terminal marítima- se ha podido solucionar, ya que, aunque se lo han planteado a los directivos y a las autoridades, lamentablemente al parecer no hay interés para poner punto final a esta situación que afecta negativamente al turismo y a los operadores del volante.

“Ya es un poco cansado pero no vamos a bajar la guardia. Estamos esperando que la autoridad competente nos ayude y nos resuelva; sin embargo, ni sus luces la Secretaría de Turismo, no ha aparecido, llevamos cuatro meses donde no han dado una respuesta, no ha venido nadie a Mahahual y no nos han volteado a ver. Sentimos que nos hacen caso omiso. Nos están cobrando una exageración bárbara, necesitamos la intervención del gobierno del estado y del gobierno federal, porque no es posible que dejen que se atropellen los intereses de los habitantes de Mahahual”, manifestó.

Mencionó que les habían prometido instalar mesas de diálogo, pero a la fecha no existe ni siquiera una sola reunión programada a la que estén convocados para abordar el tema, lo que les hace pensar que se pretende continuar apoyando a la empresa Maya Conecctions, que es la que ha causado todo este conflicto, en su afán por controlar el transporte en la Costa Maya.

Explicó que Maya Conecctions es la que gestiona el acceso a los sitios turísticos y tiene exclusividad, al grado de convencer a los ejidatarios de incrementar los cobros para pasar por sus tierras, lo que está dificultando la competencia y encarece las tarifas para los visitantes, impidiendo que los chafiretes puedan ingresar libremente.

“A nosotros nos cobran 7 dólares por persona para estacionamiento y estamos pagando aparte 4 dólares por vehículo, y esto es por la empresa, que su razón social es Maya Conecctions; engrandece a los ejidatarios y hace que nos cobren estos precios. Eso está dañando a todos los taxistas y todos los tour operadoras, y la tienen ahí solapándola para que haga este tipo de conflictos, ahí en su casa hoy la Royal Caribbean tiene a esta empresa creando un problema grave y ya se lo dijimos al nuevo presidente, Ari Adler, que quedó de revisar porqué se firmó el convenio y si es posible finalizarlo”, explicó.

Por ello, manifestó que de seguir en la misma postura, propondrán desviar al turismo a otros destinos y no descartan abrir una nueva ruta de acceso para evitar el peaje que los ejidatarios les exigen para la empresa.

Fuente: Cambio22