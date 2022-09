“Te voy a mandar a tus hijos en pedacitos: denuncian a administrador del IMSS en Cancún por amenazar y acosar a personal médico

Comparte esta Noticia

Mientras el dirigente sindical de la sección 36 del IMSS en Quintana Roo, Carlos Alberto Hernández Cobos, realiza este miércoles 28 de septiembre un informe de trabajo en el hotel Grand Esmeralda de la Riviera Maya, su sobrino I. M. S. administrador de la UFM #15 sigue haciendo de las suyas maltratando a los trabajadores que sí cumplen y no se “suman” a su fiesta.

I. M. S. s señalado por los trabajadores de la UFM #15 por prepotente, abusivo contra las mujeres, a quienes acosa sexualmente; y si alguna le pone un alto entonces usa el poder que le proporciona ser administrador para hacerle la vida imposible.

La denunciante A. D, indica tener más de 12 años de antigüedad en el IMSS, y hace 2 años llegó a la unidad #15, contando lo siguiente:

“Apenas llegué I. M. S me trataba normal hasta que un día me dijo que le gustaba y me invitó a salir, pero yo le dije que no, por lo tanto no volvió a insistir, pero empezó atacarme en lo laboral sin motivos. Soy la única que si da un paso fuera de la oficina hasta para ir al baño me manda un escrito por abandono. La demanda que puse en su contra ya está por concluir tanto en la OIC como con mi abogado”.

Cuando el presunto acosador se enteró el día que le llegó a uno de sus escritos del Órgano Interno de Control, que está en investigación, ese día le marcó en la tarde noche al esposo de la médica para amenazarlo, diciendo que le mandaría en pedacitos a mis hijos si no retiraba la denuncia.

“Él es corrupto, casi nunca hay presupuesto para las cosas del trabajo según él, un día que fui por mi esposo vi como subía del carro oficial del IMSS al march blanco de su novia, que es la administradora de la guardería 001 del IMSS, el march fue llenado con muchas cajas que son bienes de la clinica mientras el promotor de salud que es el chofer sólo recibia indicaciones. Todo esto se puede observar en una de las tantas cámaras que hay por dentro y por fuera del IMSS es claro que el único que tiene acceso a ello es el administrador”.

Otras denuncias presentadas ante el Órgano de Control Interno revelan que a la trabajadora P. S. también la ha acosado, por lo que ella tuvo que cambiarse de clínica. A una empleada de seguridad la corrió luego de obligarla a acostarse con él, además de que le dijo que si le causaba problemas iba a mostrar las fotos íntimas que le tomó.

Cabe señalar que hace algunos meses se «echaron a perder» más de 500 mil vacunas por negligencia del administrador de la UFM #15, por lo que solamente le llamaron la atención, cuando en realidad debieron de haberlo cesado por tal situación.

La gestión de Hernández Cobos ha sido gris porque se ha ocupado en tratar asuntos personales que en solucionar las diferentes demandas de los trabajadores, ejemplo que habrán de tener presente los trabajadores para no equivocarse en las próximas elecciones para sustituirlo y dónde seguramente intentará dejar a alguien afín a él, se comenta que pretende imponer a su esposa, para darle continuidad a su pésima gestión al frente de los trabajadores.