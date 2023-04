Tenoch Huerta alza la voz contra los ataques a él y su familia ante sus críticas al racismo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Tenoch Huerta alzó la voz para poner un alto a los ataques que ha recibido en los últimos días ante su postura contra el racismo y clasismo, pero sobre todo porque su familia e hijas han resultado afectadas por esto.

En un comunicado, el protagonista de Wakanda Forever señaló que estos ataques aumentaron a partir de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en noviembre de 2022, de la cual compartieron una foto.

“Esa simpatía, aunada a mi firme y claro discurso antiracista y anti-clasista; obviamente me lo están queriendo cobrar diversos grupos metiéndose con mi carrera, con mi intimidad, mi familia e inclusive con información de mis hijas”, indicó.

El actor aseguró que “se ha desatado una serie de rumores grotescos, inclusive han expuesto direcciones, nombres, centros de trabajo de mis familiares, fotos personales y hasta las escuelas de mis hijas, que son menores de edad”.

“Yo me pregunto, ¿de verdad es tan terrible sentarse a ver televisión con el primer mandatario?”, preguntó.

Además, Tenoch criticó que se han publicado notas sobre él “sin rigor periodístico”, refiriéndose en concreto al tema de la artesana Feliciana Hernández y la capa con plumas que usó en el Fashion Week de Milán.

“Aclaré haber dado los créditos en tiempo a la artista Feliciana Hernández Bautista, lo cual fue prácticamente omitido de casi todas las notas”, acusó el también protagonista de la cinta Güeros, para luego señalar que “se utilizaron bots para mantener un trending topic como en ocasiones anteriores hemos visto y revisado con mi equipo de redes”.

“Hoy me atacan con temas absurdos, en lugar de atacar el sistema racista y clasista que nos lastima.”

Ante ello, el actor informó que ha recibido asesoría jurídica para detener los ataques y difamaciones con el fin de proteger a su familia.

“Por supuesto, no soy perfecto, cometo errores pero me he ido haciendo cargo, trabajando en ello a lo largo de los años, porque es el único camino que encuentro”, expresó.