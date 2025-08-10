Trasladan a Quintana Roo a presuntos homicidas del líder sindical Mario Machuca

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado informó que Ángel Yair N., señalado como autor material del homicidio del líder sindical Mario Machuca, así como Arnulfo N. y Óscar Guillermo N., presuntos cómplices, fueron detenidos en la Ciudad de México y trasladados vía aérea a Cancún para enfrentar su proceso por homicidio calificado.

“Resultado de labores de investigación, se tuvo conocimiento que Ángel Yair N. llevaba la misma gorra que traía en el momento que privó de la vida al líder sindical, en tanto que Arnulfo N., quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado, ocurrido en marzo de 2025, vestía el mismo pantalón que utilizó el día de los hechos”, dio a conocer la Fiscalía en un comunicado de prensa.

En lo que respecta a Óscar Guillermo N., fue la persona encargada de contratar a los sicarios, a quienes les ofreció la cantidad de 50 mil pesos, más gastos de traslado, comida y hospedaje. Además, le pidieron ejecutar dos homicidios más y nunca le pagaron.

Cabe recordar que la tarde del 4 de agosto, Ángel Yair N., cargando una mochila de reparto de comida rápida, privó de la vida a Mario Machuca con siete impactos de arma de fuego, calibre 0.45 milímetros, en un estacionamiento de la Supermanzana 42, en Cancún, mientras su cómplice Arnulfo N., quien manejaba la motocicleta, lo esperaba para huir del lugar.

Después de perpetrar el homicidio, los sujetos abandonaron la motocicleta y la mochila de reparto en un andador de la Supermanzana 27, misma que contenía sudaderas, cubrebocas y cascos, utilizados por los presuntos agresores, habiendo sido asegurados por los agentes investigadores.

Las indagatorias de campo, técnica y de gabinete, establecen que Ángel Yair N. y Arnulfo N. viajaron de la Ciudad de México a Cancún el 1 de agosto del año en curso, para hospedarse en un hotel del centro de la ciudad; posteriormente, se cambiaron a un departamento rentado del 2 al 6 de agosto, a través de una plataforma digital, gestionada por Oscar Guillermo N. desde la capital del país.

Tan pronto como arribaron a este municipio, hasta el día de los sucesos, estas personas realizaron recorridos para ubicar el lugar de trabajo y conocer los movimientos de la víctima, que se desempeñaba como secretario general de la CROC local.

Luego de cometer el homicidio el 4 de agosto, los sicarios abandonaron el departamento y se dirigieron a Playa del Carmen, donde pasaron la noche en un hotel. Al día siguiente, abordaron un vuelo del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto con destino a la Ciudad de México.

En tanto, agentes de la FGE de Quintana Roo realizaron un cateo en el departamento donde se hospedaron los presuntos criminales, donde localizaron el arma homicida, calibre 0.45 milímetros, de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que, de conformidad con la prueba de balística micro comparativa, dio un resultado positivo con los cartuchos recolectados por los peritos especialistas en criminalística de campo, en la escena del crimen.

Tras la captura por el Grupo Interinstitucional en la Ciudad de México, Ángel Yair N., Arnulfo N. y Óscar Guillermo N. fueron trasladados al municipio de Benito Juárez, donde se pondrán a disposición del juez de control, para que enfrenten su proceso por el delito de homicidio calificado.