‘Trump no nos va a invadir’: Sheinbaum aclara orden al Ejército de EU para atacar a cárteles

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la orden del presidente Donald Trump de atacar con fuerza militar a los cárteles de la droga, solo se aplicará en el interior de Estados Unidos, descartando que haya una intervención en México.

Sheinbaum aclaró en su conferencia de prensa que esta medida, reportada por el medio The New York Times, “no tiene nada que ver con el territorio mexicano”. Reiteró que no existe ningún acuerdo entre México y Estados Unidos de participación militar o institución estadounidense en el país y recordó que las veces que el gobierno de Trump ha planteado la medida, se le ha rechazado.

Además, aclaró que ya estaba informada de esta orden ejecutiva. “Estados Unidos no va a venir a México con los militares, cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado (…) no está permitido ni es parte de un acuerdo (…) No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, reiteró Sheinbaum.

De acuerdo con The New York Times, una orden firmada en secreto por Trump señala que se “proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”. Según el reporte, oficiales militares de Estados Unidos han comenzado a elaborar opciones para perseguir a estos grupos.