Layda Sansores viaja a Ámsterdam con recursos propios y por visita familiar: vocero

Comparte esta Noticia

CAMPECHE.- La gobernadora de Campeche Layda Sansores no fue de paseo Amsterdam sino a visitar a sus hijas y nietas quienes viven fuera del país “no por elección, sino por la persecución de un fiscal que les cerró las puertas de su propia tierra”.

Así lo señaló el director de la unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Walther Patrón Bacab, quien también calificó como “mezquindades” las críticas que ha recibido la mandataria campechana por este viaje.

En sus redes sociales, el vocero Patrón Bacab cuestionó: “¿De verdad es un escándalo que, en su cumpleaños, una madre quiera abrazar a su familia?

Lo hizo en un avión comercial, con recursos propios, sin afectar un solo peso del erario” escribió. Expuso también que “ese viaje no es un privilegio, es un derecho humano básico: abrazar a los tuyos cuando más lo necesitas. Y si alguien ha dado todo por Campeche, es ella. Merece respeto, no mezquindades” subrayó.

Sansores San Román debió entregar este jueves su informe de Gobierno al Congreso del Estado, sin embargo para ajustar su agenda personal a su viaje al extranjero decidió enviar un mensaje político con motivo de su informe el 1 de agosto y que sea la secretaria de Gobierno Elisa Hernández Romero quien cumpla con el protocolo de acudir al Congreso. Sansores San Román habría festejado ayer su cumpleaños 80 en Amsterdam junto con sus hijas y nietos.

Fuente: La Jornada