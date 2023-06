Trump se declara inocente por poseer documentos clasificados

Comparte esta Noticia

MIAMI.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue detenido y se declaró inocente de los 37 cargos penales por haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó el cargo y haber mentido a los funcionarios que intentaron recuperarlos, y que quedó en libertad sin medidas cautelares.

“Indudablemente nos declaramos como ‘no culpable'”, dijo Todd Blanche, el abogado de Trump, favorito para ser el candidato republicano en las presidenciales de 2024. La fiscalía lo acusa de haber conservado documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca, en los que había información secreta sobre armas nucleares.

Trump fue liberado bajo la condición especial de la fianza en el que Trump no debe tener contacto con testigos sobre los hechos del caso excepto a través de su abogado. Él y su exasesor Walt Nauta fueron fichados, dijo un funcionario de la Corte Federal en Miami, antes de la lectura de cargos, que fue programada para las 15:00 horas locales, cuando debían presentar una declaración de culpabilidad. La audiencia iba a estar cerrada a las cámaras y transmisiones en vivo.

Es su segunda visita a la corte de Trump en los últimos meses. En abril, se declaró inocente de los cargos estatales en Nueva York derivados de un pago de dinero por silencio a una estrella de cine para adultos, Stormy Daniels. La aparición del martes en Miami fue por cargos federales.

Los simpatizantes con gorras de Make America Great Again (MAGA) y banderas estadunidenses corearon “Miami for Trump” y “Latinos for Trump” mientras la caravana se detenía frente al juzgado. Se podía escuchar a un hombre cantando “USA!, USA!”

El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo a los periodistas fuera del juzgado que no había habido ningún problema grave de seguridad. Las autoridades se habían preparado para multitudes de hasta 50 mil personas y se prepararon para una posible violencia, recordando el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos.

Trump ha proclamado repetidamente su inocencia y acusa a la administración del presidente demócrata Joe Biden de atacarlo. Llamó al fiscal especial Jack Smith, quien dirige la acusación, un “odiador de Trump” en las redes sociales el martes.

Smith acusa a Trump de arriesgar secretos nacionales al llevar consigo miles de documentos confidenciales cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021 y almacenarlos de manera desordenada en su propiedad de Mar-a-Lago Florida y su club de golf de Nueva Jersey, según un acusación del gran jurado publicada la semana pasada.

Las fotos incluidas en la acusación muestran cajas de documentos almacenadas en un escenario de salón de baile, en un baño y esparcidas por el piso de una sala de almacenamiento. La acusación alega que Trump mintió a los funcionarios que intentaron recuperarlos. La acusación de un ex presidente de los Estados Unidos por cargos federales no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos.

La acusación también alega que Trump conspiró con Nauta para quedarse con documentos clasificados y ocultárselos a un gran jurado federal. Su asesor, quien ha trabajado para Trump en la Casa Blanca y en Mar-a-Lago, debía presentarse con Trump.

